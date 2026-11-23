Поїзд у Польщі. Фото: PKP Intercity

Українцям, які подорожують через Перемишль, стане простіше діставатися до інших міст Польщі. Уже в грудні залізничний перевізник PKP Intercity збільшить кількість рейсів і запустить додаткові прямі поїзди. Зміни стосуватимуться популярних напрямків, серед яких Варшава, Краків та Вроцлав. Також пасажирам обіцяють ще один нічний рейс до України.

Які маршрути з'являться та коли запрацює новий розклад, повідомляє Новини.LIVE.

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Куди курсуватимуть нові поїзди з Перемишля

Із 13 грудня кількість пар поїздів PKP Intercity, які обслуговують Перемишль, збільшиться з 19 до 22 на добу. Найбільше змін стосуватиметься сполучення з Варшавою. На маршрут вийдуть два додаткові поїзди — IC Banach та IC Siarkowiec. Вони курсуватимуть через такі міста:

Радимно;

Ярослав;

Переворськ;

Ланьцут;

Жешув;

Кольбушова;

Нова Демба;

Тарнобжег;

Сандомир;

Стараховіце;

Радом.

Нові поїзди на маршруті через Радом курсуватимуть протягом дня приблизно кожні чотири години. Водночас із Варшави в напрямку Жешува поїзди відправлятимуться кожні дві години. Дорога між цими містами займатиме близько 3,5 години.

Скільки поїздів курсуватиме до Кракова, Вроцлава та України

Новий розклад принесе більше можливостей для подорожей і в інших напрямках. Із Перемишля передбачено:

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18 пар поїздів на добу до Кракова;

15 пар поїздів на добу до Вроцлава;

7 щоденних залізничних сполучень у напрямку України.

Також з'явиться окремий рейс IC Via Regia між Перемишлем і Вроцлавом. Раніше його вагони курсували разом із поїздом IC Wyczółkowski, а з грудня він стане самостійним рейсом. Завдяки змінам дорога з Підкарпатського воєводства до Легниці та німецького Лейпцига може скоротитися приблизно на годину.

Є новина і для пасажирів, які повертаються в Україну. PKP Intercity анонсувала додатковий нічний поїзд Перемишль — Львів — Київ. Він має стати сьомим щоденним залізничним сполученням із Перемишля в напрямку України. Однак точну дату першого рейсу та час відправлення поки що не назвали.

Де поїзди можуть їхати довше

Попри збільшення кількості рейсів, на деяких маршрутах пасажирам доведеться закладати більше часу на дорогу. PKP Intercity попереджає про заплановані колійні роботи на залізничній лінії № 91, на ділянці Краків-Бежанув — Подленже. Через ремонт тривалість окремих поїздок із Кракова до Жешува та Перемишля може збільшитися.

Зміни можливі й на напрямку Краків — Катовіце. Через масштабну модернізацію залізничного вузла Катовіце деякі поїзди можуть курсувати зміненими маршрутами або проводити в дорозі більше часу.

Раніше Новини.LIVE розповідали про нові зручності у польських поїздах. У салонах тестуватимуть супутниковий інтернет, а мандрівники зможуть самостійно реєструватися через застосунок і обирати місця навіть на маршрутах із пересадками. Якщо випробування пройдуть успішно, супутниковий зв'язок встановлюватимуть у 2028–2029 роках.

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