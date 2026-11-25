Пассажиры в поезде УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

В преддверии новогодних праздников украинцы не могут приобрести билеты не только из-за пикового периода. Укрзализныця предупредила пассажиров о приостановке продаж на некоторых направлениях. Перевозчик обновляет расписание движения ряда поездов.

Об этом сообщили представители УЗ в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

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Куда исчезли билеты УЗ

К перевозчику обратилась пассажирка, которая уже несколько дней не может приобрести билеты на поезд из Днепра во Львов на декабрь.

В Укрзализныце пояснили, что продажа билетов на 13 декабря и последующие даты будет открываться постепенно в течение этой и следующей недели.

В компании пояснили, что это связано с обновлением графика движения ряда поездов в рамках перехода на расписание 2026/2027 годов, которое вступает в силу с 13 декабря.

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Укрзализныця меняет расписание поездов. Фото: скриншот

Чтобы отслеживать нужные билеты, пассажиры могут включить функцию мониторинга посадочных билетов в приложении УЗ.

Путешественники будут получать push-уведомления о свободных местах. Однако стоит учесть, что такие сообщения приходят и в ночное время, поэтому их довольно легко пропустить.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пассажирам Укрзализныци узнать о задержке поезда. Проверить движение рейса можно на портале УЗ Веземо, онлайн-табло или в мобильном приложении с включенными уведомлениями. Если интернета нет, время прибытия подскажут на вокзале или по телефону 0 800 503 111.

Также мы писали, куда обращаться пассажирам Укрзализныци, если они потеряли вещи во время поездки. Найти кошелек, чемодан или гаджет поможет онлайн-сервис бюро находок или горячая линия 0 800 503 111. Чтобы забрать свою вещь, придется описать ее отличительные признаки и оплатить соответствующие сборы за хранение или перевозку.