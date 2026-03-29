Испания обновляет парк скоростных поездов до 350 км/ч

Поезда Renfe на железнодорожной станции.

Испанский оператор Renfe начинает самую масштабную в своей истории закупку скоростных поездов. Компания намерена получить несколько десятков составов, которые развивают скорость до 350 км/ч, и готова потратить на них миллиарды евро. Появление новых поездов связано с выводом из эксплуатации устаревших единиц и со строительством дополнительных высокоскоростных линий.

Официально объявлен тендер на 30 поездов с правом заказать еще 10, информирует Новини.LIVE, ссылаясь на Railway.supply.

Стоимость контракта на закупку поездов

Цена базового контракта составляет примерно 1,37 млрд евро, но если активируют дополнительную закупку, общая сумма доходит до 1,78 млрд. Для самой компании это самая большая история с поездами, ранее таких объемов не было.

Предусмотрены сразу две системы сигнализации: испанская ASFA и европейская ETCS. Скорость заявлена до 350 км/ч, хотя очевидно, что не на каждом участке ее реально будут использовать.

В каждом поезде будет не менее 450 мест и два класса. Обязательно закладывают доступность для людей с ограниченной мобильностью, места под велосипеды и большие чемоданы, буфет тоже должен быть.

Как будут выбирать новые поезда и когда их ждать

Важна не только цена. Будут смотреть на обслуживание, надежность, сроки поставки. Первые пять поездов хотят получить примерно через 40 месяцев после контракта, остальные растянется до 78 месяцев

Основная причина закупки — списание старых поездов серии 100, их ресурс заканчивается к 2032 году. Параллельно новые поезда планируют ставить и на маршруты средней дальности, где сейчас ходят Avant со скоростью до 250 км/ч.

Кроме того, строят новые железнодорожные линии. Например, Basque Y — она должна связать Бильбао, Виторию-Гастейс и Сан-Себастьян, далее продолжение до Памплоны. Под такие проекты и закладывают эти поезда, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу.

