Инстаграмные станции метро мира — подборка (фото)

Метро или подземка — это общие названия для интригующих и порой немного жутких подземных тоннелей, пролегающих под нашими ногами. Однако именно метро является основой инфраструктуры города, которое ежедневно перевозят тысячи людей. В некоторых странах станции похожи на настоящие произведения искусства, где просто грех не устроить фотосессию.

Станция Толедо (Неаполь, Италия)

Станция является настоящим музеем, где представлено более 200 произведений современного искусства. Спроектированная испанским архитектором Оскаром Тускетсом Бланкой, станция "Толедо" является данью уважения стихиям воды и света.

Эскалаторы проходят сквозь волны сине-белых плиток, напоминающих море, а в верхних залах доминируют две большие мозаики южноафриканского современного художника Уильяма Кентриджа.

Станция Solna Centrum (Стокгольм, Швеция)

Solna Centrum является одной из самых известных станций метро Стокгольма. Она украшена красным сводчатым потолком и зелеными стенами, символизирующими угрозу промышленного развития для шведской природы.

Станция Cityringen (Копенгаген, Дания)

Станция Cityringen — это подземная кольцевая линия, которая приближает Копенгаген к его амбициозной цели — углеродной нейтральности. Она светлая, функциональная и построена из экологически чистых материалов. Северная элегантность и технологии сочетаются в простых, но впечатляющих пространствах.

Станция Олайас (Лиссабон, Португалия)

Олайас — это яркая и красочная постмодернистская станция метро в столице Португалии.

Архитектор Томас Тавейра сотрудничал с современными художниками, такими как Педро Кабрита Рейс, Граса Перейра Кутинью и Руи Санчес, чтобы создать динамичную среду, наполненную мозаикой, смелыми геометрическими формами и изысканными материалами, что делает эту станцию метро в Лиссабоне символом энергии и инноваций.

Ранее мы рассказывали, что поезда метрополитена Харькова курсируют по уникальному сооружению. На одной из веток метро пролегает единственный в мире крытый мост, построенный еще в 1980-х годах.

Также мы делились подборкой самых красивых станций метро в мире, которые должен увидеть каждый. Они поражают своими стильными решениями.