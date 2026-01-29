Відео
Інстаграмні станції метро світу, де варто побувати кожному (фото)

Інстаграмні станції метро світу, де варто побувати кожному (фото)

Дата публікації: 29 січня 2026 12:39
Інстаграмні станції метро світу — підбірка (фото)
Пасажири в метрополітені. Фото: Pexels

Метро чи підземка — це загальні назви для інтригуючих і часом трохи моторошних підземних тунелів, що пролягають під нашими ногами. Проте саме метро є основою інфраструктури міста, яке щодня перевозять тисячі людей. В деяких країнах станції схожі на справжні витвори мистецтва, де просто гріх не влаштувати фотосесію.

Новини.LIVE розкажуть про найбільш інстаграмні локації.

Станція Толедо (Неаполь, Італія)

Станціє є справжнім музеєм, де представлено понад 200 творів сучасного мистецтва. Спроєктована іспанським архітектором Оскаром Тускетсом Бланкою, станція "Толедо" є даниною пошани стихіям води та світла.

Ескалатори проходять крізь хвилі синьо-білих плиток, що нагадують море, а у верхніх залах домінують дві великі мозаїки південноафриканського сучасного художника Вільяма Кентріджа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станція Solna Centrum (Стокгольм, Швеція)

Solna Centrum є однією з найвідоміших станцій метро Стокгольма. Вона прикрашена червоною склепінчастою стелю та зеленими стінами, що символізують загрозу промислового розвитку для шведської природи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станція Cityringen (Копенгаген, Данія)

Станція Cityringen — це підземна кільцева лінія, яка наближає Копенгаген до його амбітної мети — вуглецевої нейтральності. Вона світла, функціональна та побудована з екологічно чистих матеріалів. Північна елегантність та технології поєднуються у простих, але вражаючих просторах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станція Олайас (Лісабон, Португалія)

Олайас – це яскрава і барвиста постмодерністська станція метро в столиці Португалії.

Архітектор Томас Тавейра співпрацював із сучасними художниками, такими як Педро Кабріта Рейс, Граса Перейра Кутінью та Руї Санчес, щоб створити динамічне середовище, наповнене мозаїкою, сміливими геометричними формами та вишуканими матеріалами, що робить цю станцію метро в Лісабоні символом енергії та інновацій.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раніше ми розповідали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
