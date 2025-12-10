Видео
Главная Транспорт Яркий или темный — какие чемоданы реже теряют в аэропорту

Яркий или темный — какие чемоданы реже теряют в аэропорту

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 20:25
Какие цвета чемоданов чаще всего теряются — советы для путешественников
Путешественницы из чемодана. Фото: freepik.com

Зима — самый напряженный период для авиакомпаний из-за рождественских праздников. Во время хаоса, когда большинство путешественников хочет встретить новый год с семьей или открыть новый уголок мира — очень просто потерять свои вещи в аэропорту.

Об этом пишет Daily Record.

Читайте также:

Цвета чемоданов, которые меньше всего теряются в аэропортах

Чтобы не потерять свой чемодан перед новогодними праздниками — стоит правильно выбрать цвет вашего чемодана. Многие путешественники отдают предпочтение сдержанным, черным или нейтральным оттенкам — но это далеко не лучший вариант. Неяркие чемоданы очень легко спутать с багажом других пассажиров.

Если у вас темный багаж — вероятность ошибочно взять чужой чемодан увеличивается. Такая путаница может привести к задержкам, дополнительному стрессу и изнурительным поискам.

Лучше будет, если ваш чемодан будет выделяться на багажной ленте. Можно выбрать что-то яркое — неоновые цвета или яркие узоры.

Если вы не можете отказаться от классического цвета — можно добавить к ручке цветную бирку для багажа или ленту, чтобы избежать путаницы.

Ранее мы писали, что один из крупнейших производителей Airbus столкнулся с проблемами из-за плохого качества металлических панелей на некоторых самолетах A320.

Также эксперт по туризму объяснил, кого с большей вероятностью оставят без места в самолете, и рассказал, как должны действовать авиакомпании в такой ситуации.

авиарейсы путешествие советы самолеты туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
