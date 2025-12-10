Відео
Україна
Головна Транспорт Яскрава чи темна — які валізи рідше гублять в аеропорту

Яскрава чи темна — які валізи рідше гублять в аеропорту

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 20:25
Які кольори валіз найчастіше губляться — поради для мандрівників
Мандрівниці з валізами. Фото: freepik.com

Зима — найнапруженіший період для авіакомпаній через різдвяні свята. Під час хаосу, коли більшість мандрівників хоче зустріти новий рік з родиною чи відкрити новий куточок світу — дуже просто загубити свої речі в аеропорту.

Про це пише Daily Record.

Кольори валіз, які найменше губляться в аеропортах

Щоб не втратити свою валізу перед новорічними святами — варто правильно обрати колір вашої валізи. Багато мандрівників віддають перевагу стриманим, чорним або нейтральним відтінкам — але це далеко не найкращий варіант. Неяскраві валізи дуже легко сплутати із багажем інших пасажирів. 

Якщо у вас темний багаж — ймовірність помилково взяти чужу валізу збільшується. Така плутанина може призвести до затримок, додаткового стресу та виснажливих пошуків.

Краще буде, якщо ваша валіза виділятиметься на багажній стрічці. Можна обрати щось яскраве — неонові кольори або яскраві візерунки.

Якщо ви не можете відмовитись від класичного кольору — можна додати до ручки кольорову бирку для багажу або стрічку, щоб уникнути плутанини.

Раніше ми писали, що один з найбільших виробників Airbus зіткнувся з проблемами через погану якість металевих панелей на деяких літаках A320.

Також експерт з туризму пояснив, кого з більшою ймовірністю залишать без місця в літаку, та розповів, як мають діяти авіакомпанії у такій ситуації.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
