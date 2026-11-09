Аеропорт імені Фридерика Шопена. Фото: Warsaw Chopin Airport

Варшавський аеропорт Шопена став одним з головних пунктів авіасполучення для українців, які подорожують до країн Європи літаком. Дістатися туди з Києва автомобілем можна приблизно за пів доби, але дорога часто займає більше часу. Усе залежить від черг на кордоні та обраного маршруту.

Скільки годин потрібно на поїздку та який запас часу залишити, щоб встигнути на літак, розповідає Новини.LIVE.

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Скільки їхати з Києва до головного аеропорту Польщі

Варшавський аеропорт імені Фридерика Шопена є найбільшим аеропортом Польщі. Він розташований приблизно за 8 кілометрів від центру Варшави.

Від Києва до аеропорту Шопена автомобілем потрібно подолати приблизно 770–790 кілометрів. Точна відстань залежить від маршруту та пункту пропуску на кордоні.

Якщо дороги вільні й не враховувати тривале очікування на кордоні, поїздка може зайняти 9–11 годин. Але у реаліях сьогодення на дорогу краще закладати щонайменше 12–14 годин. Усе залежить від черг на кордоні, заторів і зупинок.

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Якою дорогою їхати з Києва до Варшави

Один з маршрутів проходить трасою Е373 через Ковель та пункт пропуску Ягодин. Після перетину кордону дорога веде в напрямку Любліна та Варшави.

Також можна їхати через пункти пропуску Рава-Руська або Угринів.

Що може затримати в дорозі

Найбільша невідомість під час поїздки до Польщі — прикордонний контроль. Орієнтовно, проходження кордону може зайняти від двох до п'яти годин і більше. Перед виїздом краще перевірити ситуацію на кордоні та порівняти маршрути.

Виїзд з Києва та в'їзд до Варшави в години пік можуть додати до маршруту ще 1–1,5 години. Окремо потрібно врахувати комендантську годину в Україні. Час виїзду слід планувати так, щоб не порушувати чинних обмежень на пересування.

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