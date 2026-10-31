Deutsche Bahn привлекла экспертов, которые пересмотрят расписание поездов: что известно

Поезд Deutsche Bahn. Фото: Deutsche Bahn/Facebook

Немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn привлек группу независимых экспертов, которым предстоит определить, как можно повысить пунктуальность поездов. Одним из возможных решений могло бы стать ограничение железнодорожного движения.

Об этом сообщает DW, передает Новини.LIVE.

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В Германии пересмотрят расписание поездов

Бывший уполномоченный федерального правительства по вопросам железных дорог Энак Ферлеманн отметил, что между Берлином и Гамбургом мог бы курсировать только один междугородний поезд в час вместо поездов каждые 30 минут. По его словам, благодаря такому изменению поезда прибывали бы в пункт назначения согласно расписанию.

Ферлеманн является членом наблюдательного совета DB InfraGo, дочерней компании Deutsche Bahn, ответственной за железнодорожную инфраструктуру, которая создала комиссию экспертов. Он также должен войти в её состав.

Эксперты проведут открытую дискуссию и выдвинут предложения по повышению надежности железнодорожного сообщения.

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Отмечается, что главной причиной большого количества задержек поездов является плохое состояние инфраструктуры.

Кроме того, немецкие железнодорожные сети перегружены, особенно в транспортных узлах. Из-за этого заторы на немецких путях постоянно растут. В материале говорится, что за последние десять лет задержки, вызванные заторами, выросли на 150 %.

В настоящее время Deutsche Bahn проводит ремонтные и модернизационные работы в рекордных масштабах, чтобы в долгосрочной перспективе восстановить работоспособность железнодорожной сети.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что PKP Intercity оснастит поезда спутниковым интернетом. Пилотная программа стартует уже в конце октября — начале ноября 2026 года. Пассажиры смогут пользоваться интернетом в районах, удаленных от населенных пунктов, где связь пропадает из-за недостаточной инфраструктуры операторов GSM.

Также Новини.LIVE писали, что в Европе появится "железнодорожный" Ryanair. Компания Nox Mobility в следующем году запустит альтернативу короткомагистральным авиарейсам. Цены на билеты должны быть доступными.