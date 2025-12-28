Новые станции метро в Украине — где могут появиться новые станции

Метро в Киеве. Фото: УНИАН

Метрополитен в любом городе — это главная транспортная артерия. Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, в Украине продолжают строить станции метро. В частности, в ближайшие годы могут открыть станции "Мостицкая" в Киеве и "Одесская" в Харькове.

Новые станции метро в Украине

Строительство новых станций в Киеве тянется с 2019 года, тогда начались работы от станции "Сырец" до станций "Мостицкая" и "проспект Правды". По документации, строительство должно было завершиться еще в ноябре 2021 года. Однако из-за громкого коррупционного скандала сменили подрядчика. Сейчас столичные станции метро строит "Autostrada".

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что станция "Мостицкая" будет открыта уже в 2026 году.

Кроме того, в следующем году несмотря на войну также продолжат строить метро в Харькове. Город уже подготовил стройплощадки и выкупил землю в зоне работ. Так, в первой столице Украины появятся две новые станции - "Державинская" и "Одесская". Соответствующий проект будут финансировать европейцы, тендер должны провести в феврале.

