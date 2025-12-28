Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Где в Украине могут появиться новые станции метро

Где в Украине могут появиться новые станции метро

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 21:55
Новые станции метро в Украине — где могут появиться новые станции
Метро в Киеве. Фото: УНИАН

Метрополитен в любом городе — это главная транспортная артерия. Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, в Украине продолжают строить станции метро. В частности, в ближайшие годы могут открыть станции "Мостицкая" в Киеве и "Одесская" в Харькове.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Новые станции метро в Украине

Строительство новых станций в Киеве тянется с 2019 года, тогда начались работы от станции "Сырец" до станций "Мостицкая" и "проспект Правды". По документации, строительство должно было завершиться еще в ноябре 2021 года. Однако из-за громкого коррупционного скандала сменили подрядчика. Сейчас столичные станции метро строит "Autostrada".

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что станция "Мостицкая" будет открыта уже в 2026 году.

Кроме того, в следующем году несмотря на войну также продолжат строить метро в Харькове. Город уже подготовил стройплощадки и выкупил землю в зоне работ. Так, в первой столице Украины появятся две новые станции - "Державинская" и "Одесская". Соответствующий проект будут финансировать европейцы, тендер должны провести в феврале.

Ранее мы рассказывали о работе синей ветки метро в Киеве в декабре 2025 года.

Также мы делились подборкой самых красивых станций метро в мире, которые должен увидеть каждый. Они поражают своими стильными решениями.

Киев Харьков поезд метрополитен станции метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации