Нові станції метро в України — де можуть з'явитися

Метрополітен у будь-якому місті — це головна транспортна артерія. Попри війну та складну економічнну ситуацію, в Україні продовжують будувати станції метро. Зокрема, найближчими роками можуть відкрити станції "Мостицька" в Києві та "Одеська" в Харкові.

Нові станції метро в Україні

Будівництво нових станцій в Києві тягнеться із 2019 року, тоді розпочалися роботи від станції "Сирець" до станцій Мостицька" та "проспект Правди". За документацією, будівництво мало завершитися ще в листопаді 2021 року. Проте через гучний корупційний скандал змінили підрядника. Нині столичні станції метро будує "Autostrada".

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що станцію "Мостицька" буде відкрито вже у 2026 році.

Окрім того, в наступному році попри війну також продовжать будувати метро у Харкові. Місто вже підготувало будмайданчики та викупило землю в зоні робіт. Так, в першій столиці України з'являться дві нові станції — "Державінська" та "Одеська". Відповідний проєкт фінансуватимуть європейці, тендер мають провести в лютому.

