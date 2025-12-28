Відео
Де в Україні можуть з'явитися нові станції метро

Де в Україні можуть з'явитися нові станції метро

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 21:55
Нові станції метро в України — де можуть з'явитися
Метро в Києві. Фото: УНІАН

Метрополітен у будь-якому місті — це головна транспортна артерія. Попри війну та складну економічнну ситуацію, в Україні продовжують будувати станції метро. Зокрема, найближчими роками можуть відкрити станції "Мостицька" в Києві та "Одеська" в Харкові.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

Читайте також:

Нові станції метро в Україні

Будівництво нових станцій  в Києві тягнеться із 2019 року, тоді розпочалися роботи від станції "Сирець" до станцій Мостицька" та "проспект Правди". За документацією, будівництво мало завершитися ще в листопаді 2021 року. Проте через гучний корупційний скандал змінили підрядника. Нині столичні станції метро будує "Autostrada".

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що станцію "Мостицька" буде відкрито вже у 2026 році.

Окрім того, в наступному році попри війну також продовжать будувати метро у Харкові. Місто вже підготувало будмайданчики та викупило землю в зоні робіт. Так, в першій столиці України з'являться дві нові станції — "Державінська" та "Одеська". Відповідний проєкт фінансуватимуть європейці, тендер мають провести в лютому.

Раніше ми розповідали про роботу синьої гілки метро в Києві у грудні 2025 року. 

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.

Київ Харків потяг метрополітен станції метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
