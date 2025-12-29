Развитие метро Киева — депутат Киевсовета назвал главные условия

Депутат Киевсовета рассказал о главных проблемах метрополитена
В час пик метрополитен в Киеве перегружен. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо решить ряд проблем в его работе. Речь идет, в частности, о дефиците кадров.
Об этом заявил депутат Киевсовета от "Слуги народа" и председатель бюджетной комиссии Андрей Витренко в эфире Новини.LIVE.
Развитие метро Киева
По словам депутата, для развития и улучшения киевского метрополитена необходимо увеличение подвижного состава, обучение машинистов, ремонтников и персонала метрополитена. Кроме того, из-за усиленной мобилизации, мужские профессии необходимо осваивать женщинам.
Витренко также обвинил в кадровом дефиците прежнее руководство Киевского метрополитена, которое не обеспечило бронирование обычных работников.
