Развитие метро Киева — депутат Киевсовета назвал главные условия

Люди в метро. Фото: УНИАН

В час пик метрополитен в Киеве перегружен. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо решить ряд проблем в его работе. Речь идет, в частности, о дефиците кадров.

Об этом заявил депутат Киевсовета от "Слуги народа" и председатель бюджетной комиссии Андрей Витренко в эфире Новини.LIVE.

По словам депутата, для развития и улучшения киевского метрополитена необходимо увеличение подвижного состава, обучение машинистов, ремонтников и персонала метрополитена. Кроме того, из-за усиленной мобилизации, мужские профессии необходимо осваивать женщинам.

Витренко также обвинил в кадровом дефиците прежнее руководство Киевского метрополитена, которое не обеспечило бронирование обычных работников.

