Где в мире расположена одна из самых опасных дорог — локация и интересные факты

Перевал Харднотт. Фото: TripAdvisor

В Британии есть несколько опасных трасс, но среди них есть одна из самых экстремальных. Она является настоящим вызовом для водителей — с резким уклоном и поворотами.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Экстремальная дорога в Британии

Самая опасная дорога Британии была построена римлянами. Перевал Харднотт в Озерном крае имеет экстремальный уклон и не имеет ограждений. На нем очень часто происходят аварии, особенно во время сложных погодных условий.

Некоторые едут по этому маршруту ради захватывающих пейзажей, но другие с радостью добавляют время к своему путешествию, чтобы избежать опасности.

Перевал Харднотт — это самый короткий маршрут от центральной части Озерного края до Западной Камбрии. Его длина простирается всего на 21 километр.

Дорога имеет долгую и славную историю — она была проложена римлянами около 110 года н. э. и вела к впечатляющей крепости на вершине перевала, известной сегодня как форт Харднотт.

После ухода римлян дорога оставалась непопулярной и заброшенной вплоть до 1880-х годов, пока местная ассоциация отельеров не профинансировала ее строительство.

Пользователи TripAdvisor называют этот маршрут одним из самых страшных в их жизни.

"Ошибочно выехал на этот перевал по дороге в замок Манкастер из Амблсайда, это была самая страшная поездка в моей жизни"

"Однажды попав на эту дорогу, вы уже не сможете с нее съехать. Крутые склоны и крутые повороты очень опасны. Если бы я увидел предупредительный знак, я бы никогда не поехал туда".

Однако часть путешественников в восторге от красоты перевала.

"Абсолютно фантастично! Я вожу машину уже много лет и уверен в своих силах, поэтому для меня это была легкая поездка".

"Переехав вершину, обязательно стоит остановиться возле старой крепости, чтобы полюбоваться потрясающими видами".

Ранее мы рассказывали о самых красивых станциях метро в мире, которые должен увидеть каждый. Они поражают своими стильными решениями.

Также мы писали о необычных железных дорогах мира. Они превратят ваш маршрут из точки А в точку Б в настоящее приключение.