Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Де розташований найбільш небезпечний аеропорт у світі

Де розташований найбільш небезпечний аеропорт у світі

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 10:12
Найнебезпечніший аеропорт у світі — де знаходиться
Аеропорт Тенцінг-Хілларі. Фото: magicalnepal.com

В непальському місті Луклі розташований аеропорт Тенцінг-Хілларі, який вважається одним з найнебезпечніших у світі. Його злітна смуга довжиною 500 метрів закінчується різким обривом. В його історії збереглося багато смертельних аварій.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Аеропорт Тенцінг-Хілларі в Непалі

Гора Еверест – це не місце для людей зі слабкими нервами. З моменту початку реєстрації сходжень на гору сто років тому, на ній загинуло щонайменше 344 людини, і багато з цих тіл досі залишаються на схилах знаменитої вершини — витягувати їх надто небезпечно.

Аеропорт Тенцінг-Хілларі розташований на висоті майже 3000 метрів над рівнем моря та оточений горами. У той час як злітні смуги в основних аеропортах зазвичай мають довжину 2000-3000 метрів, злітна смуга в Тенцінг-Хілларі має довжину всього 500 метрів.

Ця мініатюрна злітна смуга раптово закінчується на краю скелі, де з одного боку знаходиться моторошний обрив, а з іншого — кам'яна стіна. Додаткову небезпеку створює непередбачувана погода в горах Непалу — раптовий снігопад або туман можуть значно погіршити видимість, а то й зовсім унеможливити польоти. 

 Капітани, які мають намір літати тут повинні пройти спеціальне навчання. Воно включає мінімум 100 коротких зльотів і посадок, рік досвіду польотів в Непалі та 10 бездоганних польотів до Тенцінг-Хілларі з інструктором.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Попри ці запобіжні заходи, в аеропорту ставалося немало катастроф. Зокрема, у 2019 році загинуло три людини. Тоді літак злетів зі злітно-посадкової смуги та зіткнувся з вертольотом. У 2008 році вісім людей загинули через те, що літак невдало приземлився та врізався у скелю. 

Попри небезпеку, багато туристів ризикують літати через аеропорт Тенцінг-Хілларі. Він знаходиться в Луклі, біля підніжжя Евересту, всього за 40 хвилин польоту від Катманду. Водночас дорога до найбільшого міста Непалу пішки чи автобусом займає в рази більше часу.

Раніше ми розповідали про компанії із найкращим бізнес-класом, які можуть похвалитися якісним обслуговуванням, розкішними кріслами в салоні та іншими зручностями під час польоту.

Також ми писали, що вже із початку наступного року пасажири однієї з найбільших у світі бюджетних авіакомпаній змушені будуть оплачувати два місця. 

авіарейси аеропорти подорож Непал небезпека
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації