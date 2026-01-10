Найнебезпечніший аеропорт у світі — де знаходиться

Аеропорт Тенцінг-Хілларі. Фото: magicalnepal.com

В непальському місті Луклі розташований аеропорт Тенцінг-Хілларі, який вважається одним з найнебезпечніших у світі. Його злітна смуга довжиною 500 метрів закінчується різким обривом. В його історії збереглося багато смертельних аварій.

Аеропорт Тенцінг-Хілларі в Непалі

Гора Еверест – це не місце для людей зі слабкими нервами. З моменту початку реєстрації сходжень на гору сто років тому, на ній загинуло щонайменше 344 людини, і багато з цих тіл досі залишаються на схилах знаменитої вершини — витягувати їх надто небезпечно.

Аеропорт Тенцінг-Хілларі розташований на висоті майже 3000 метрів над рівнем моря та оточений горами. У той час як злітні смуги в основних аеропортах зазвичай мають довжину 2000-3000 метрів, злітна смуга в Тенцінг-Хілларі має довжину всього 500 метрів.

Ця мініатюрна злітна смуга раптово закінчується на краю скелі, де з одного боку знаходиться моторошний обрив, а з іншого — кам'яна стіна. Додаткову небезпеку створює непередбачувана погода в горах Непалу — раптовий снігопад або туман можуть значно погіршити видимість, а то й зовсім унеможливити польоти.

Капітани, які мають намір літати тут повинні пройти спеціальне навчання. Воно включає мінімум 100 коротких зльотів і посадок, рік досвіду польотів в Непалі та 10 бездоганних польотів до Тенцінг-Хілларі з інструктором.

Попри ці запобіжні заходи, в аеропорту ставалося немало катастроф. Зокрема, у 2019 році загинуло три людини. Тоді літак злетів зі злітно-посадкової смуги та зіткнувся з вертольотом. У 2008 році вісім людей загинули через те, що літак невдало приземлився та врізався у скелю.

Попри небезпеку, багато туристів ризикують літати через аеропорт Тенцінг-Хілларі. Він знаходиться в Луклі, біля підніжжя Евересту, всього за 40 хвилин польоту від Катманду. Водночас дорога до найбільшого міста Непалу пішки чи автобусом займає в рази більше часу.

