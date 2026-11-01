Билеты Wizz Air: как вернуть, если изменились планы

Самолет Wizz Air. Фото: Pexels

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air предоставляет туристам возможность посещать многие страны по доступным ценам. Однако у авиакомпании действуют строгие правила, и если вы их не соблюдёте, то лишитесь средств, выделенных на компенсацию билета.

Об этом говорится на официальном сайте Wizz Air.

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Правила возврата билетов Wizz Air

Пассажиры имеют право на возврат полной стоимости билетов, если рейс отменила сама авиакомпания.

Средства лоукостер может вернуть на карту или в виде кредитов WIZZ. Компания часто добавляет к кредитам бонусы, которые можно использовать при покупке билетов.

Путешественники также имеют право на полную компенсацию стоимости билетов, если рейс был задержан более чем на 5 часов или вообще перенесен на следующий день.

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В пик сезона отпусков, из-за того что авиакомпания продает больше билетов, чем мест в самолете, пассажиру Wizz Air может не хватить места.

В таком случае пассажир имеет право на полную компенсацию стоимости билета или его могут пересадить на другой рейс. Оформить возврат можно прямо в аэропорту у представителя наземной службы.

Полную стоимость билета также можно вернуть, если за 30 дней до запланированного вылета у пассажира умер близкий человек — родители, супруг/супруга, братья и сестры, бабушки и дедушки, дети и внуки. К заявке на возврат средств необходимо будет приложить копию свидетельства о смерти.

Обратиться в авиакомпанию для возврата средств можно онлайн через сайт или через колл-центр Wizz Air.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесённый авиарейс. Срок обращения составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.

Также Новини.LIVE писали, что пассажиры Wizz Air имеют возможность сэкономить, накопив кэшбэк на авиабилеты. Это можно сделать через приложение Wizz Air. Через приложение нужно искать нужные апартаменты или отель.