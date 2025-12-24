FlixBus додав 25 нових маршрутів у Європі — доступні рейси

FlixBus відкрив нові рейси до популярних міст Європи — напрямки
Німецький перевізник FlixBus запустив 25 нових маршрутів країнами Європи. Один з автобусних рейсів курсуватиме із німецького Берліна до польського міста Перемишль, куди прямують багато потягів з України.
Квитки можна придбати на сайті перевізника.
Нові маршрути FlixBus
FlixBus додав з Німеччини три міжміські маршрути:
- Краків-Берлін-Ольборг;
- Варшава-Париж;
- Мюнхен-Рига.
Серед нових маршрутів є багато із популярних міст Польщі, де мешкають сотні тисяч українців. Також перевізник додав нові лінії з Італії.
Нові рейси FlixBus:
- N150B: Краків — Берлін — Ольборг;
- N1306B: Варшава — Париж;
- 057B: Щецин — Берлін;
- 157B: Щецин — Берлін;
- N887: Загреб — Боденське озеро — Базель;
- N943: Пула — Мюнхен;
- N1230A: Рига — Мюнхен;
- N1360C: Перемишль — Берлін;
- N909: Відень — Пула;
- X400: Мілан — Тревізо;
- N535: Флоренція — Венеція — Спліт;
- 591: Трапані — Катанія — Барі;
- 504: Турин — Флоренція — Анкона;
- 426: Мілан — Каттоліка — Пезаро;
- 435: Мілан — Ліньяно Сабб'ядоро;
- 1514: Мілан — Сестрі Леванте;
- 428: Бергамо — Ріміні — Анкона;
- 557: Сан-Северо — Неаполь — Рим;
- 1207B: Гельсінкі — Рованіємі;
- N600: Стокгольм — Осло;
- N1910: Белград — Будапешт;
- N969: Будапешт — Ровінь;
- N949: Будапешт — Спліт.
Раніше ми писали, що для в'їзду в Європу разом із вашим улюбленцем потрібно виконати ряд ветеринарних маніпуляцій та оформити необхідні документи.
Також ми писали про актуальні правила перетину кордону Україна-Словаччина, а також графік роботи автомобільних пунктів пропуску.
Читайте Новини.LIVE!