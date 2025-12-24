Відео
Головна Транспорт FlixBus відкрив нові рейси до популярних міст Європи — напрямки

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 15:22
FlixBus додав 25 нових маршрутів у Європі — доступні рейси
Автобус FlixBus. Фото: tripadvisor.com

Німецький перевізник FlixBus запустив 25 нових маршрутів країнами Європи. Один з автобусних рейсів курсуватиме із німецького Берліна до польського міста Перемишль, куди прямують багато потягів з України.

Квитки можна придбати на сайті перевізника.

Читайте також:

Нові маршрути FlixBus

FlixBus додав з Німеччини три міжміські маршрути:

  • Краків-Берлін-Ольборг;
  • Варшава-Париж;
  • Мюнхен-Рига.

Серед нових маршрутів є багато із популярних міст Польщі, де мешкають сотні тисяч українців. Також перевізник додав нові лінії з Італії.

Нові рейси FlixBus:

  • N150B: Краків — Берлін — Ольборг;
  • N1306B: Варшава — Париж;
  • 057B: Щецин — Берлін;
  • 157B: Щецин — Берлін;
  • N887: Загреб — Боденське озеро — Базель;
  • N943: Пула — Мюнхен;
  • N1230A: Рига — Мюнхен;
  • N1360C: Перемишль — Берлін;
  • N909: Відень — Пула;
  • X400: Мілан — Тревізо;
  • N535: Флоренція — Венеція — Спліт;
  • 591: Трапані — Катанія — Барі;
  • 504: Турин — Флоренція — Анкона;
  • 426: Мілан — Каттоліка — Пезаро;
  • 435: Мілан — Ліньяно Сабб'ядоро;
  • 1514: Мілан — Сестрі Леванте;
  • 428: Бергамо — Ріміні — Анкона;
  • 557: Сан-Северо — Неаполь — Рим;
  • 1207B: Гельсінкі — Рованіємі;
  • N600: Стокгольм — Осло;
  • N1910: Белград — Будапешт;
  • N969: Будапешт — Ровінь;
  • N949: Будапешт — Спліт.

Раніше ми писали, що для в'їзду в Європу разом із вашим улюбленцем потрібно виконати ряд ветеринарних маніпуляцій та оформити необхідні документи

Також ми писали про актуальні правила перетину кордону Україна-Словаччина, а також графік роботи автомобільних пунктів пропуску.

подорож транспорт Європа автобуси туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
