FlixBus додав 25 нових маршрутів у Європі — доступні рейси

Автобус FlixBus. Фото: tripadvisor.com

Німецький перевізник FlixBus запустив 25 нових маршрутів країнами Європи. Один з автобусних рейсів курсуватиме із німецького Берліна до польського міста Перемишль, куди прямують багато потягів з України.

Квитки можна придбати на сайті перевізника.

Реклама

Читайте також:

Нові маршрути FlixBus

FlixBus додав з Німеччини три міжміські маршрути:

Краків-Берлін-Ольборг;

Варшава-Париж;

Мюнхен-Рига.

Серед нових маршрутів є багато із популярних міст Польщі, де мешкають сотні тисяч українців. Також перевізник додав нові лінії з Італії.

Нові рейси FlixBus:

N150B: Краків — Берлін — Ольборг;

N1306B: Варшава — Париж;

057B: Щецин — Берлін;

157B: Щецин — Берлін;

N887: Загреб — Боденське озеро — Базель;

N943: Пула — Мюнхен;

N1230A: Рига — Мюнхен;

N1360C: Перемишль — Берлін;

N909: Відень — Пула;

X400: Мілан — Тревізо;

N535: Флоренція — Венеція — Спліт;

591: Трапані — Катанія — Барі;

504: Турин — Флоренція — Анкона;

426: Мілан — Каттоліка — Пезаро;

435: Мілан — Ліньяно Сабб'ядоро;

1514: Мілан — Сестрі Леванте;

428: Бергамо — Ріміні — Анкона;

557: Сан-Северо — Неаполь — Рим;

1207B: Гельсінкі — Рованіємі;

N600: Стокгольм — Осло;

N1910: Белград — Будапешт;

N969: Будапешт — Ровінь;

N949: Будапешт — Спліт.

Раніше ми писали, що для в'їзду в Європу разом із вашим улюбленцем потрібно виконати ряд ветеринарних маніпуляцій та оформити необхідні документи.

Також ми писали про актуальні правила перетину кордону Україна-Словаччина, а також графік роботи автомобільних пунктів пропуску.