Проезд в Киеве по 80 гривен: активисты предложили новую систему оплаты: активисты предложили новую систему оплаты

В Киеве продолжается работа над расчетами новой стоимости проезда в общественном транспорте. На фоне обсуждений общественная организация "Пассажиры Киева" предложила европейских подход оплаты проезда в столице. Он может принести около 2,5 млрд грн в год.

Новая система оплаты проезда в столице

В ОО подчеркнули, что Киев сейчас живет по устаревшей модели оплаты проезда, которая приравнивает тех, кто часто пользуются общественным транспортом с теми, для кого такие поездки — редкость.

Там предложили ввести билеты по времени, которые дают возможность делать пересадки без дополнительной оплаты:

20 грн — билет на 45 минут (базовый тариф);

30 грн — билет на 90 минут;

80 грн — билет на 1 сутки.

По предложению ОО "Пассажиры Киева" также можно было бы ввести проездной, стоимость которого бы составляла 1000 грн проездной в месяц (на 300 грн дешевле, чем сейчас).

Преимущества новой системы оплаты проезда

В ОО подсчитали, что в польской Варшаве проездными пользуются 75-80% людей, в то же время в Киеве только 1%. Доступная цена проездного даст возможность хорошо сэкономить тем, кто часто пользуется общественным транспортом.

Кроме того, билет на 45 минут давал бы возможность киевлянам и гостям города пересаживаться в течение этого времени на другой вид транспорта.

По предварительным подсчетам организации, такой проевропейский подход позволил бы сэкономить бюджету города около 2,5 млрд грн в год, которые можно было бы направить на обновление и ремонт подвижного состава.

Представители организации также предлагают в базовом тарифе (20 грн) не давать возможность пересадки при оплате карточкой, а также ввести 50% скидки для студентов на суточные и месячные проездные.

Как сообщали Новини.LIVE, сейчас дороже всего проехаться в маршрутке стоит во Львове и Харькове. В этих городах пассажиры платят за проезд по 25 гривен.

В то же время самые низкие цены на проезд маршруткой в Запорожье, Луцке, Ровно, Хмельницком и Киеве. Одна поезда для жителей и гостей города стоит в среднем от 15 до 18 гривен.

Также Новини.LIVE писали, что в КГГА озвучили реальную цену одной поездки в общественном транспорте. Она составляет 44 гривны. Новые тарифы могут установить в столице уже в ближайшие несколько месяцев.

