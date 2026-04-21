Проїзд в Києві по 80 гривень: активісти запропонували нову систему оплати

Пасажири виходять з транспорту. Фото: Новини.LIVE

У Києві триває робота над розрахунками нової вартості проїзду у громадському транспорті. На тлі обговорень громадська організація "Пасажири Києва" запропонувала європейських підхід оплати проїзду в столиці. Він може принести близько 2,5 млрд гривень на рік.

Нова система оплати проїзду в столиці

У ГО підкреслили, що Київ нині живе за застарілою моделлю оплати проїзду, яка прирівнює тих, хто часто користуються громадським транспортом із тими, для кого такі поїздки — рідкість.

Там запропонували запровадити квитки за часом, які дають можливість робити пересадки без додаткової оплати:

20 гривень — квиток на 45 хвилин (базовий тариф);

30 гривень — квиток на 90 хвилин;

80 гривень — квиток на 1 добу.

За пропозицією ГО "Пасажири Києва" також можна було б запровадити проїзний, вартість якого б складала 1000 гривень проїзний на місяць (на 300 гривень дешевше, ніж зараз).

Переваги нової системи оплати проїзду

В ГО підрахували, що у польській Варшаві проїзними користуються 75-80% людей, в той же час у Києві лише 1%. Доступна ціна проїзного дасть можливість добре зекономити тим, хто часто користується громадським транспортом.

Крім того, квиток на 45 хвилин давав би можливість киянам та гостям міста пересідати впродовж цього часу на інший вид транспорту.

За попередніми підрахунками організації, такий проєвропейських підхід дозволив би заощадити бюджету міста близько 2,5 млрд гривень на рік, які б можна було спрямувати на оновлення та ремонт рухомого складу.

Проєвропейська система оплата проїзду. Фото: ГО "Пасажири Києва"

Вигода від проєвропейської системи оплата проїзду. Фото: ГО "Пасажири Києва"

Представники організації також пропонують у базовому тарифі (20 гривень) не давати можливість пересадки при оплаті карткою, а також запровадити 50% знижки для студентів на добові та місячні проїзні.

Як повідомляли Новини.LIVE, наразі найдорожче проїхатись у маршрутці коштує у Львові та Харкові. У цих містах пасажири платять за проїзд по 25 гривень.

Водночас найнижчі ціни на проїзд маршруткою у Запоріжжі, Луцьку, Рівному, Хмельницькому та Києві. Одна поїзда для жителів та гостей міста коштує у середньому від 15 до 18 гривень.

Також Новини.LIVE писали, що в КМДА озвучили реальну ціну однієї поїздки у громадському транспорті. Вона складає 44 гривні. Нові тарифи можуть встановити у столиці вже у наближчі кілька місяців.

