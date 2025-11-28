Как избежать джет-лага в путешествии — метод от экспертов

Пассажирка пытается заснуть в самолете. Фото: freepik.com

Согласно Google Trends, за последний месяц количество поисковых запросов по ключевому слову "избежать джет-лага" выросло на 9 900%. Часть путешественников опасаются, что адаптация к новому часовому поясу может разрушить их отпуск. Специалисты раскрыли, как избежать "состояния зомби" после полета, полезные советы помогут вам насыщенно провести отдых.

Нарушение режима сна после полета

По словам экспертов Go2Africa, избежать джет-лага можно, выбрав идеальное время для полета. Они рекомендуют планировать рейс так, чтобы приземлиться в аэропорт по местному времени между 14:00 и 17:00. Такой период обеспечит вам идеальные условия для воздействия дневного света на ваш организм и вы будете оставаться бодрыми. Прибыв в аэропорт слишком рано, вы рискуете заснуть после полета и сбить ваши биологические часы.

Одной из причин, почему время прилета может помочь избежать джет-лага, является то, что оно дает циркадному ритму вашего организма время на адаптацию к внешним раздражителям, таким как свет и темнота.

Любые резкие изменения, например смена часовых поясов во время полета, могут нарушить циркадные ритмы и привести к ощущению джет-лага.

"Свет является самым сильным сигналом для организма о необходимости перезагрузки. Он меняет вашу циркадную фазу, ускоряя перезагрузку внутренних биологических часов", — рассказали эксперты.

Если же у вас не получается прибыть в аэропорт в указанное время, есть несколько способов, которые помогут вам быстрее адаптироваться к новому часовому поясу.

В частности, можно постепенно корректировать свой режим сна за несколько дней до вылета — ложитесь спать на 30-60 минут раньше каждый вечер. Если вы прибываете вечером, лучше избегать яркого света за 1-2 часа до сна.

