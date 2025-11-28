Як уникнути джет-лагу в подорожі — метод від експертів

Пасажирка намагається заснути в літаку. Фото: freepik.com

Відповідно до Google Trends, за останній місяць кількість пошукових запитів за ключовим словом "уникнути джет-лагу" зросла на 9 900%. Частина мандрівників побоюються, що адаптація до нового часового поясу може зруйнувати їх відпустку. Фахівці розкрили, як уникнути "стану зомбі" після польоту, корисні поради допоможуть вам насичено провести відпочинок.

Порушення режиму сну після польоту

За словами експертів Go2Africa, уникнути джет-лагу можна, вибравши ідеальний час для польоту. Вони рекомендують планувати рейс так, щоб приземлитися в аеропорт за місцевим часом між 14:00 і 17:00. Такий період забезпечить вам ідеальні умови для впливу денного світла на ваш організм і ви будете залишатися бадьорими. Прибувши в аеропорт дуже рано, ви ризикуєте заснути після польоту та збити ваш біологічний годинник.

Однією з причин, чому час прильоту може допомогти уникнути джет-лагу, є те, що він дає циркадному ритму вашого організму час на адаптацію до зовнішніх подразників, таких як світло і темрява.

Будь-які різкі зміни, наприклад, зміна часових поясів під час польоту, можуть порушити циркадні ритми і призвести до відчуття джет-лагу.

"Світло є найсильнішим сигналом для організму про необхідність перезавантаження. Воно змінює вашу циркадну фазу, прискорюючи перезавантаження внутрішнього біологічного годинника", — пояснили експерти.

Якщо ж у вас не виходить прибути в аеропорт у зазначений час, є кілька способів, які допоможуть вам швидше адаптуватися до нового часового поясу.

Зокрема, можна поступово коригувати свій режим сну за кілька днів до вильоту — лягайте спати на 30–60 хвилин раніше щовечора. Якщо ви прибуваєте ввечері, краще уникати яскравого світла за 1-2 години до сну.

