Ручная кладь в Turkish Airlines 2025 — какие правила для пассажиров экономкласса

Планируя отпуск, очень важно четко знать, сколько вещей вам можно взять с собой в самолет. Это позволит вам эффективно упаковать вещи и избежать значительных расходов при прибытии в аэропорт. Нет ничего хуже, чем думать, что вы нашли выгодное предложение, а потом получить космический счет из-за того, что все ваши вещи не поместились в ручную кладь.

О нормах ручной клади напомнили в Turkish Airlines.

Ручная кладь Turkish Airlines

В компании сообщили, что пассажирам экономкласса можно взять с собой в самолет без доплат сумку или рюкзак размерами до 23 x 40 x 55 см и весом до 8 кг. Дополнительно можно взять небольшую сумку размерами до 40 x 30 x 15 см и весом не более 4 кг.

Пассажирам бизнес-класса разрешается взять на борт две единицы ручной клади размером 23 x 40 x 55 см и весом до 8 кг каждый. Дополнительно путешественникам можно взять одну личную вещь размером 40 x 30 x 15 см и весом не более 4 кг. Новоиспеченным родителям также не зависимо от класса можно взять с собой сумку весом до 8 кг.

