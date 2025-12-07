Видео
Видео

Главная Транспорт Экономкласс Turkish Airline — какую сумку можно взять в самолет

Экономкласс Turkish Airline — какую сумку можно взять в самолет

Дата публикации 7 декабря 2025 15:15
Ручная кладь в Turkish Airlines 2025 — какие правила для пассажиров экономкласса
Самолет Turkish Airlines. Фото: DHA Photo

Планируя отпуск, очень важно четко знать, сколько вещей вам можно взять с собой в самолет. Это позволит вам эффективно упаковать вещи и избежать значительных расходов при прибытии в аэропорт. Нет ничего хуже, чем думать, что вы нашли выгодное предложение, а потом получить космический счет из-за того, что все ваши вещи не поместились в ручную кладь.

О нормах ручной клади напомнили в Turkish Airlines.

Читайте также:

Ручная кладь Turkish Airlines

В компании сообщили, что пассажирам экономкласса можно взять с собой в самолет без доплат сумку или рюкзак размерами до 23 x 40 x 55 см и весом до 8 кг. Дополнительно можно взять небольшую сумку размерами до 40 x 30 x 15 см и весом не более 4 кг.

Пассажирам бизнес-класса разрешается взять на борт две единицы ручной клади размером 23 x 40 x 55 см и весом до 8 кг каждый. Дополнительно путешественникам можно взять одну личную вещь размером 40 x 30 x 15 см и весом не более 4 кг. Новоиспеченным родителям также не зависимо от класса можно взять с собой сумку весом до 8 кг.

Ранее тревел-блогер рассказала, как быстро зарегистрироваться на рейс Ryanair онлайн. Компания оптимизировала большинство процессов так, чтобы пассажиры тратили меньше времени и нервов при посадке на самолет.

Также мы писали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без дополнительной платы.

авиарейсы правила авиабилеты путешествие туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
