Ручна поклажа в Turkish Airlines 2025 – які правила для пасажирів економкласу

Плануючи відпустку, дуже важливо чітко знати, скільки речей вам можна взяти із собою в літак. Це дозволить вам ефективно спакувати речі та уникнути значних витрат при прибутті в аеропорт. Немає нічого гіршого, ніж думати, що ви знайшли вигідну пропозицію, а потім отримати космічний рахунок через те, що всі ваші речі не вмістились у ручну поклажу.

Про норми ручної поклажі нагадали в Turkish Airlines.

Ручна поклажа Turkish Airlines

В компанії повідомили, що пасажирам економкласу можна взяти із собою в літак без доплат сумку чи рюкзак розмірами до 23 x 40 x 55 см та вагою до 8 кг. Додатково можна взяти невелику сумку розмірами до 40 x 30 x 15 см і вагою не більше 4 кг.

Пасажирам бізнес-класу дозволяється взяти на борт дві одиниці ручної поклажі розміром 23 x 40 x 55 см і вагою до 8 кг кожен. Додатково мандрівникам можна взяти одну особисту річ розміром 40 x 30 x 15 см та вагою не більше 4 кг. Новоспеченим батькам також не залежно від класу можна взяти із собою сумку вагою до 8 кг.

