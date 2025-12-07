Відео
Головна Транспорт Економклас Turkish Airline — яку сумку можна взяти в літак

Економклас Turkish Airline — яку сумку можна взяти в літак

Дата публікації: 7 грудня 2025 15:15
Ручна поклажа в Turkish Airlines 2025 – які правила для пасажирів економкласу
Літак Turkish Airlines. Фото: DHA Photo

Плануючи відпустку, дуже важливо чітко знати, скільки речей вам можна взяти із собою в літак. Це дозволить вам ефективно спакувати речі та уникнути значних витрат при прибутті в аеропорт. Немає нічого гіршого, ніж думати, що ви знайшли вигідну пропозицію, а потім отримати космічний рахунок через те, що всі ваші речі не вмістились у ручну поклажу.

Про норми ручної поклажі нагадали в Turkish Airlines.

Читайте також:

Ручна поклажа Turkish Airlines

В компанії повідомили, що пасажирам економкласу можна взяти із собою в літак без доплат сумку чи рюкзак розмірами до 23 x 40 x 55 см та вагою до 8 кг. Додатково можна взяти невелику сумку розмірами до 40 x 30 x 15 см і вагою не більше 4 кг. 

Пасажирам бізнес-класу дозволяється взяти на борт дві одиниці ручної поклажі розміром 23 x 40 x 55 см і вагою до 8 кг кожен. Додатково мандрівникам можна взяти одну особисту річ розміром 40 x 30 x 15 см та вагою не більше 4 кг.  Новоспеченим батькам також не залежно від класу можна взяти із собою сумку вагою до 8 кг.

Раніше тревел-блогерка розповіла, як швидко зареєструватись на рейс Ryanair онлайн. Компанія оптимізувала більшість процесів так, щоб пасажири витрачали менше часу та нервів при посадці на літак.

Також ми писали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та  Ryanair без додаткової плати.

авіарейси правила авіаквитки подорож туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
