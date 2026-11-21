Пассажиры в самолете. Фото: Magnific

Во время авиаперелета бортпроводники обычно просят пассажиров открыть или закрыть шторки иллюминаторов. Чаще всего такие просьбы звучат перед взлетом, посадкой или во время длительных рейсов. Дело в том, что от положения штор зависит комфорт в салоне, а иногда и безопасность людей.

Почему экипаж уделяет этому столько внимания, рассказывает Новини.LIVE.

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Почему во время взлета и посадки самолета открывают шторки

Взлет и посадка — самые ответственные этапы авиаперелета. Именно в это время экипажу нужно особенно внимательно следить за ситуацией. Открытые шторки позволяют бортпроводникам и пассажирам видеть, что происходит за окном.

Например, можно быстрее заметить:

дым или пламя возле самолета;

повреждения или посторонние предметы;

воду или другие опасные условия снаружи.

Это особенно важно, если возникает необходимость срочно покинуть самолет. Прежде чем открывать аварийные выходы, экипаж должен оценить, безопасно ли выходить именно с этой стороны. Открытые шторки также помогают спасателям, находящимся снаружи, видеть ситуацию внутри салона. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, большинство авиакатастроф происходит во время взлета или посадки.

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Как открытые шторки помогают во время эвакуации

Есть еще одна причина, о которой пассажиры могут даже не догадываться. Она связана с тем, как наши глаза реагируют на свет. Когда шторки открыты, глаза постепенно привыкают к освещению за бортом. И если самолет придется срочно покинуть, пассажирам будет легче сориентироваться после выхода наружу.

Особенно это касается дневных рейсов. Резкий переход из затемненного салона на яркий солнечный свет может на некоторое время ухудшить видимость. Во время чрезвычайной ситуации даже несколько секунд имеют значение.

Почему во время полета просят закрыть шторки

Когда самолет уже набрал высоту, ситуация меняется. Во время дневного рейса бортпроводники могут попросить пассажиров опустить шторки. Одна из причин — солнечные лучи, которые попадают в салон через иллюминаторы.

Если солнце сильно нагревает внутреннее пространство, поддерживать комфортную температуру становится сложнее. Закрытые шторки помогают уменьшить нагрев салона и нагрузку на систему кондиционирования. Кроме того, яркий свет может мешать пассажирам отдыхать.

Как шторки помогают во время длительных перелетов

На международных рейсах, особенно при путешествиях между разными часовыми поясами, затемнение салона преследует еще одну цель. Закрытые шторки позволяют создать условия для сна даже тогда, когда за окном светлый день. Это помогает пассажирам отдохнуть и постепенно приспособиться к новому режиму. Такой подход используют и для уменьшения проявлений джетлага — состояния, возникающего после быстрой смены часовых поясов.

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