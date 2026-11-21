Пасажири в літаку. Фото: Magnific

Під час авіаперельоту бортпровідники зазвичай просять пасажирів відкрити або закрити шторки ілюмінаторів. Найчастіше такі прохання лунають перед зльотом, посадкою або під час тривалих рейсів. Справа у тому, що від положення шторок залежить комфорт у салоні, а іноді й безпека людей.

Чому екіпаж приділяє цьому стільки уваги, розповідає Новини.LIVE.

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Чому під час зльоту та посадки літака відкривають шторки

Зліт і посадка є найвідповідальнішими етапами авіаперельоту. Саме в цей час екіпажу потрібно особливо уважно стежити за ситуацією. Відкриті шторки дозволяють бортпровідникам і пасажирам бачити, що відбувається за вікном.

Наприклад, можна швидше помітити:

дим або полум'я біля літака;

пошкодження чи сторонні предмети;

воду або інші небезпечні умови зовні.

Це особливо важливо, якщо виникає потреба терміново залишити літак. Перш ніж відчиняти аварійні виходи, екіпаж повинен оцінити, чи безпечно виходити саме з цього боку. Відкриті шторки також допомагають рятувальникам, які перебувають зовні, бачити ситуацію всередині салону. За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту, більшість авіакатастроф стаються під час зльоту або приземлення.

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Як відкриті шторки допомагають під час евакуації

Є ще одна причина, про яку пасажири можуть навіть не здогадуватися. Вона пов'язана з тим, як наші очі реагують на світло. Коли шторки відкриті, очі поступово звикають до освітлення за бортом. І якщо літак доведеться терміново залишити, пасажирам буде легше зорієнтуватися після виходу назовні.

Особливо це стосується денних рейсів. Різкий перехід із затемненого салону на яскраве сонячне світло може на певний час погіршити видимість. Під час надзвичайної ситуації навіть кілька секунд мають значення.

Чому під час польоту шторки просять закрити

Коли літак уже набрав висоту, ситуація змінюється. Під час денного рейсу бортпровідники можуть попросити пасажирів опустити шторки. Одна з причин — сонячне проміння, яке потрапляє в салон через ілюмінатори.

Якщо сонце сильно нагріває внутрішній простір, підтримувати комфортну температуру стає складніше. Закриті шторки допомагають зменшити нагрівання салону та навантаження на систему кондиціонування. Крім того, яскраве світло може заважати пасажирам відпочивати.

Як шторки допомагають під час тривалих перельотів

На міжнародних рейсах, особливо під час подорожей між різними часовими поясами, затемнення салону має ще одну мету. Закриті шторки дозволяють створити умови для сну навіть тоді, коли за вікном світлий день. Це допомагає пасажирам відпочити та поступово пристосуватися до нового режиму. Такий підхід використовують і для зменшення проявів джетлагу — стану, який виникає після швидкої зміни часових поясів.

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