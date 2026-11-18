Салон самолета. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Профессия бортпроводника по-прежнему пользуется популярностью на рынке труда. Однако уровень заработной платы в авиации варьируется и зависит от страны, авиакомпании, стажа и условий сотрудничества. Одна из бортпроводниц рассказала о зарплате в популярных авиакомпаниях Etihad и Emirates.

Соответствующее видео опубликовала стюардесса vika.timush в социальной сети Instagram, передает Новини.LIVE.

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Сколько платят бортпроводницам в Etihad и Emirates

Местоположение. Базы обеих компаний находятся в Объединённых Арабских Эмиратах. Emirates — в Дубае, а Etihad — в столице ОАЭ Абу-Даби. Emirates выполняет рейсы по 141 направлению в более чем 75 странах мира, а Etihad обслуживает до 120 направлений в 45 странах.

Скидки на билеты. По словам бортпроводницы, здесь однозначно выигрывает Etihad, ведь у вас будет возможность летать бизнес-классом со скидками до 90%. При этом в Emirates у вас будет возможность покупать билеты со скидками только в эконом-классе.

Коллектив. Что касается атмосферы в компании, многие называют Emirates "супертоксичной". Это крупные компании, и правил здесь действительно много, поэтому не ожидайте, что будет суперлегко, однако обе они очень похожи. По мнению бортпроводницы, единственное отличие заключается в том, что в Emirates больше строгих правил, но и работа более организована.

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Жилье во время командировок. Конечно, обе компании предоставляют бесплатное жилье, а также транспорт.

Зарплата. В самом начале в Etihad стюардессам платят около 10 тысяч дирхамов или 120 тысяч гривен в месяц. В то же время в Emirates размер заработной платы начинается от 11 тысяч 200 дирхамов или 140 тысяч гривен.

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