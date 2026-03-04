Чем особенна станция метро "Метростроителей" в Харькове — интересные факты

Единственная в мире — где находиться уникальная станция метро в Харькове
Харьковский метрополитен — транспортная артерия города, которая не только ежедневно доставляет пассажиров на работу и по делам, но и защищает во время воздушных атак врага. Мало кто догадывается, но в его стенах есть уникальная, трехъярусная станция.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский метрополитен.
Трехъярусная станция метро в Харькове
"Метростроителей" — является 22-й станцией харьковского метрополитена и конечной станцией зеленой Алексеевской линии.
Она расположена на зеленой ветке, на перекрестке улиц Плехановская и Державинская. Вместе со станцией "Спортивная" она образует пересадочный узел между Холодногорско-Заводской и Алексеевской линиями.
Станция была открыта 6 мая 1995 года. Открытие вызвало у горожан топонимический казус, ведь улица Метростроителей расположена в другой части города.
Конструкция станции "Метростроителей" является уникальной по своим инженерно-конструкторским особенностям и не имеет аналогов ни в одной подземке мира — она трехъярусная. На нижнем ярусе находится собственно платформа, на средний вынесена часть служебных помещений, а на верхнем разместили вестибюль, выходы в город и переход на "Спортивную".
Какие станции метро не узнают те, кто давно был в Харькове
В последние дни 2015 года было изменено название одной из центральных станций харьковского метрополитена. Остановка "Советская" стала "Майданом Конституции".
18 мая 2016 года в рамках декоммунизации переименованы еще пять станций метро:
- "Маршала Жукова" — на "Дворец спорта";
- "Площадь Восстания" — на "Защитников Украины";
- "Пролетарскую" — на "Индустриальную";
- "Советской армии" — на "Армейскую";
- "Метростроителей имени Ващенко" — "Метростроителей".
12 августа 2020 года в Харькове переименовали станцию метрополитена "Московский проспект" в "Турбоатом".
29 апреля 2024 года по распоряжению мэра Харькова Игоря Терехова были изменены названия две станций метро:
- "Пушкинскую" переименовали в "Ярослава Мудрого";
- "Южный вокзал" — на "Вокзальную".
27 июля 2024 года в Харькове переименовали еще три станции метро:
- "Проспект Гагарина" — на "Левада";
- "Героев труда" — на "Салтовская";
- "Завод имени Малышева" — на "Заводская".
