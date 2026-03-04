Чем особенна станция метро "Метростроителей" в Харькове — интересные факты

Уникальная станция метро в Харькове. Фото: metro.kharkiv.ua. Коллаж: Новини.LIVE

Харьковский метрополитен — транспортная артерия города, которая не только ежедневно доставляет пассажиров на работу и по делам, но и защищает во время воздушных атак врага. Мало кто догадывается, но в его стенах есть уникальная, трехъярусная станция.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский метрополитен.

Трехъярусная станция метро в Харькове

"Метростроителей" — является 22-й станцией харьковского метрополитена и конечной станцией зеленой Алексеевской линии.

Она расположена на зеленой ветке, на перекрестке улиц Плехановская и Державинская. Вместе со станцией "Спортивная" она образует пересадочный узел между Холодногорско-Заводской и Алексеевской линиями.

Станция была открыта 6 мая 1995 года. Открытие вызвало у горожан топонимический казус, ведь улица Метростроителей расположена в другой части города.

Конструкция станции "Метростроителей" является уникальной по своим инженерно-конструкторским особенностям и не имеет аналогов ни в одной подземке мира — она трехъярусная. На нижнем ярусе находится собственно платформа, на средний вынесена часть служебных помещений, а на верхнем разместили вестибюль, выходы в город и переход на "Спортивную".

Какие станции метро не узнают те, кто давно был в Харькове

В последние дни 2015 года было изменено название одной из центральных станций харьковского метрополитена. Остановка "Советская" стала "Майданом Конституции".

18 мая 2016 года в рамках декоммунизации переименованы еще пять станций метро:

"Маршала Жукова" — на "Дворец спорта";

"Площадь Восстания" — на "Защитников Украины";

"Пролетарскую" — на "Индустриальную";

"Советской армии" — на "Армейскую";

"Метростроителей имени Ващенко" — "Метростроителей".

12 августа 2020 года в Харькове переименовали станцию метрополитена "Московский проспект" в "Турбоатом".

29 апреля 2024 года по распоряжению мэра Харькова Игоря Терехова были изменены названия две станций метро:

"Пушкинскую" переименовали в "Ярослава Мудрого";

"Южный вокзал" — на "Вокзальную".

27 июля 2024 года в Харькове переименовали еще три станции метро:

"Проспект Гагарина" — на "Левада";

"Героев труда" — на "Салтовская";

"Завод имени Малышева" — на "Заводская".

