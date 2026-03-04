Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Єдина у світі — чим унікальна одна зі станцій метро в Харкові

Єдина у світі — чим унікальна одна зі станцій метро в Харкові

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 07:32
Чим особлива станція метро "Метробудівників" в Харкові — таємниці підземки
Унікальна станція метро в Харкові. Фото: metro.kharkiv.ua. Колаж: Новини.LIVE

Харківський метрополітен — транспортна артерія міста, яка не лише щодня доставляє пасажирів на роботу й по справах, а й захищає під час повітряних атак ворог. Мало хто здогадується, але в його стінах є унікальна за своїми інженерно-конструкторськими особливостями станція.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Харківський метрополітен.

Реклама
Читайте також:

Триярусна станція метро в Харкові

"Метробудівників" — є 22-гою станцією харківського метрополітену та кінцевою станцією зеленої Олексіївської лінії.

Вона розташована на зеленій гілці, на перехресті вулиць Плеханівська і Державінська. Разом зі станцією "Спортивна" вона утворює пересадочний вузол між Холодногірcько-Заводською і Олексіївською лініями.

Станція була відкрита 6 травня 1995 року. Відкриття спричинило в містян топонімічний казус, адже вулиця Метробудівників розташована в іншій частині міста.

Конструкція станції "Метробудівників" є унікальною за своїми інженерно-конструкторськими особливостями та не має аналогів у жодній підземці світу —  вона триярусна. На нижньому ярусі знаходиться власне платформа, на середній винесена частина службових приміщень, а на верхньому розмістили вестибюль, виходи до міста та перехід на "Спортивну".

Які станції метро не впізнають ті, хто давно був у Харкові 

У останні дні 2015 року було змінено назву однієї з центральних станцій харківського метрополітену. Зупинку "Радянська" стала "Майданом Конституції".

18 травня 2016 року в рамках декомунізації перейменовано ще п'ять станцій метро:

  • "Маршала Жукова" — на "Палац спорту";
  • "Площу Повстання" — на "Захисників України";
  • "Пролетарську" — на "Індустріальну";
  • "Радянської армії" — на"Армійську";
  • "Метробудівників імені Ващенко" — "Метробудівників".

12 серпня 2020 року у Харкові перейменували станцію метрополітену "Московський проспект" у "Турбоатом".

29 квітня 2024 року за розпорядженням мера Харкова Ігоря Терехова було змінено назви дві станцій метро:

  • "Пушкінську" перейменували на "Ярослава Мудрого";
  • "Південний вокзал" — на "Вокзальну".

27 липня 2024 року у Харкові перейменували ще три станції метро:

  • "Проспект Гагаріна" — на "Левада";
  • "Героїв праці" — на "Салтівська";
  • "Завод імені Малишева" — на "Заводська".

Раніше ми розповідали про єдину станцію метро у Києві, яка має три поверхи. Вона розташована на Святошинсько-Броварській лінії та є однією з найзавантаженіших станцій у київському метро. За своїм оформленням це найбагатша та найрозкішніша із наземних станцій метро столиці.

Також писали, як буде називатися одна з нових станцій метрополітену в Києві. Найбільше голосів киян набрала назва "Рогозів Яр" — 41%. На другому місці опинилась назва "Замковище", яка встигла зібрати 40 %. Найменше голосів у "Рогостинської" — 19 %. Вона буде розташована поруч з природним урочищем Рогозів яр в парку "Сирецький гай".

Харків метро історія архітектура метрополітен
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації