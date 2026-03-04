Чим особлива станція метро "Метробудівників" в Харкові — таємниці підземки

Унікальна станція метро в Харкові. Фото: metro.kharkiv.ua. Колаж: Новини.LIVE

Харківський метрополітен — транспортна артерія міста, яка не лише щодня доставляє пасажирів на роботу й по справах, а й захищає під час повітряних атак ворог. Мало хто здогадується, але в його стінах є унікальна за своїми інженерно-конструкторськими особливостями станція.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Харківський метрополітен.

Триярусна станція метро в Харкові

"Метробудівників" — є 22-гою станцією харківського метрополітену та кінцевою станцією зеленої Олексіївської лінії.

Вона розташована на зеленій гілці, на перехресті вулиць Плеханівська і Державінська. Разом зі станцією "Спортивна" вона утворює пересадочний вузол між Холодногірcько-Заводською і Олексіївською лініями.

Станція була відкрита 6 травня 1995 року. Відкриття спричинило в містян топонімічний казус, адже вулиця Метробудівників розташована в іншій частині міста.

Конструкція станції "Метробудівників" є унікальною за своїми інженерно-конструкторськими особливостями та не має аналогів у жодній підземці світу — вона триярусна. На нижньому ярусі знаходиться власне платформа, на середній винесена частина службових приміщень, а на верхньому розмістили вестибюль, виходи до міста та перехід на "Спортивну".

Які станції метро не впізнають ті, хто давно був у Харкові

У останні дні 2015 року було змінено назву однієї з центральних станцій харківського метрополітену. Зупинку "Радянська" стала "Майданом Конституції".

18 травня 2016 року в рамках декомунізації перейменовано ще п'ять станцій метро:

"Маршала Жукова" — на "Палац спорту";

"Площу Повстання" — на "Захисників України";

"Пролетарську" — на "Індустріальну";

"Радянської армії" — на"Армійську";

"Метробудівників імені Ващенко" — "Метробудівників".

12 серпня 2020 року у Харкові перейменували станцію метрополітену "Московський проспект" у "Турбоатом".

29 квітня 2024 року за розпорядженням мера Харкова Ігоря Терехова було змінено назви дві станцій метро:

"Пушкінську" перейменували на "Ярослава Мудрого";

"Південний вокзал" — на "Вокзальну".

27 липня 2024 року у Харкові перейменували ще три станції метро:

"Проспект Гагаріна" — на "Левада";

"Героїв праці" — на "Салтівська";

"Завод імені Малишева" — на "Заводська".

