Самый большой и самый дорогой вертолет Пентагона Sikorsky CH-53K King Stallion — чем уникален и какие имеет характеристики (фото и видео)

Арсенал Пентагона пополнил самый большой и самый дорогой вертолет Sikorsky CH-53K King Stallion. Его разработала компания Sikorsky Aircraft, которая хранит наследие украинского изобретателя Игоря Сикорского, создавшего первые в мире многомоторные самолеты и вертолеты классической схемы.

Отмечается, что вертолет был разработан специально для удовлетворения потребностей Корпуса морской пехоты США в тяжелых грузах. Он заменяет устаревшую модель CH-53E Super Stallion.

Он также является самым дорогим в арсенале Пентагона. Его стоимость составляет 138 миллионов долларов, что в разы превышает стоимость истребителя F-35. Такая высокая цена обусловлена его передовыми технологиями и огромными возможностями.

King Stallion может перевозить нагрузку весом более 16 300 килограммов и предназначен для подъема бронированных транспортных средств, в частности JLTV. Новая модель поднимает втрое больше веса, чем предыдущая. Кроме того, вертолет может доставлять тяжелое оборудование для войск в труднодоступную местность.

Он также может транспортировать внутри высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV). Конструкция обеспечивает максимальную гибкость грузоподъемности для военных миссий.

Длина вертолета, включая роторы, составляет почти 30 метров. Диаметр главного ротора составляет примерно 24 метра, что создает мощный нисходящий поток воздуха. Его кабина также была расширена, чтобы вместить стандартные военные грузовые поддоны. Это настоящий гигант среди обычных вертолетов.

Он может развивать крейсерскую скорость 315 километров в час, а возможность дозаправки в воздухе делает дальность его полета практически неограниченной.

Вертолет оборудован тремя двигателями, каждый из которых развивает мощность около 7500 лошадиных сил. Они предоставляют возможность летать в несколько раз быстрее и эффективнее предыдущих моделей. King Stallion также может работать в суровых условиях, среди песка и пыли.

Вертолет оснащен полностью цифровой стеклянной кабиной пилота и усовершенствован системами управления полетом fly-by-wire. Такая технология уменьшает нагрузку на пилота и облегчает нагрузку в сложных погодных условиях. Сейчас King Stallion — это один из самых интеллектуальных вертолетов в парке США. Его система способна самостоятельно вносить коррективы в параметры полета, чтобы поддерживать стабильность самолета.

