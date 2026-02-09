Видео
Поездка на VIP-поезде по Европе — что входит в цену в 31 тысячу евро

Поездка на VIP-поезде по Европе — что входит в цену в 31 тысячу евро

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 21:16
Самый дорогой поезд Европы — маршрут, цена и фото интерьера
Внутри поезда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: Belmond.com

В апреле 2026 года вновь открываются регулярные пассажирские рейсы на одном из самых дорогих и самых известных поездов в мире — Venice Simplon-Orient-Express. Роскошный железнодорожный транспорт является частной собственностью туристической компании Belmond.

Стоимость обычного купе/номера составляет более 9 000 евро в зависимости от маршрута, а люкса — около 31 тысячи евро за поездку на двоих. Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сайт компании Belmond.

Читайте также:

Из Амстердама в Венецию

В путешествии из Амстердама в Венецию через Брюссель и Париж пассажиров ждет однодневная поездка на поезде Venice Simplon-Orient-Express по системе "Все включено".

Билеты на это путешествие в Гранд-Люксе стартуют от 13 530 фунтов стерлингов на одного пассажира (около 15 500 евро).

Поїздка на VIP-потязі Європою - що входить у ціну в 10 тисяч євро - фото 1
Поезд Venice Simplon-Orient-Express. Фото: Belmond.com

Отправление из Амстердама в 11:30, прибытие на конечную станцию — 16:00 следующего дня.

Дресс-код в поезде Venice Simplon-Orient-Express

В поезде Venice Simplon-Orient-Express пассажиров просят придерживаться строгого дресс-кода. На ужин пассажиры должны надеть вечерний наряд, поэтому многие гости предпочитают смокинги и самые элегантные наряды.

Поїздка на VIP-потязі Європою - що входить у ціну в 10 тисяч євро - фото 2
Внутри поезда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: Belmond.com

В течение дня уместна строгая дневная одежда. Например, на обед подойдет пиджак с галстуком. Джинсы недопустимы ни при каких обстоятельствах.

Пассажиров круглосуточно угощают шампанским, а в местном ресторане — изысканными блюдами и деликатесами.

Поїздка на VIP-потязі Європою - що входить у ціну в 10 тисяч євро - фото 3
Внутри поезда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: Belmond.com

Как выглядят номера поезда

Внутри Venice Simplon-Orient-Express пассажиров встречают отделанные деревом вагончики с бело-коричневой и темно-синей мебелью. Поезд имеет 54 номера, шесть из которых относятся к высшей категории Grand Suites.

Поездка на VIP-поезде по Европе — что входит в цену в 31 тысячу евро - фото 4
Ванная комната внутри поезда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: Belmond.com

Все номера имеют свой уникальный дизайн. Каждая комната, независимо от стиля интерьера, содержит диван, шкаф, двуспальную кровать, обеденную зону и отдельную ванную комнату с мраморными стенами и полом с подогревом.

Поїздка на VIP-потязі Європою - що входить у ціну в 10 тисяч євро - фото 4
Внутри поезда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: Belmond.com
Поїздка на VIP-потязі Європою - що входить у ціну в 10 тисяч євро - фото 5
Внутри поезда Venice Simplon-Orient-Express. Фото: Belmond.com

Ранее мы писали, что Саудовская Аравия запускает лакшери-поезд, билеты в котором стоят по 7000 евро. Поезд будет состоять из 14 вагонов с 33 люксами, двух вагонов-ресторанов и традиционного салона в арабском стиле.

Также мы сообщали, что в Японии разрабатывают самый быстрый в мире поезд. Ожидается, что он сможет развивать скорость до 603,5 км/ч. Это значительно превышает скорость единственного на данный момент коммерческого поезда на магнитной подушке в мире Shanghai Maglev, который развивает скорость до 460,2 км/ч.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
