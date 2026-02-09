American Airlines празднует 100 лет — на борту появится меню 1920-х в духе Гэтсби

Самолет авиакомпании American Airlines. Фото: Simple Flying

Авиакомпания American Airlines, отмечая 100 лет, представляет новое меню в самолетах, созданное под влиянием кухни 1920-х. Блюда будут включать рецепты той эпохи, поданные в соответствии с требованиями премиум-сервиса.

Пассажиры смогут заранее выбрать праздничные блюда перед вылетом. Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying.

Меню к юбилею — что подадут в салонах American Airlines

Первый рейс American Airlines выполнили в 1926-м году. Приближаясь к юбилею, перевозчик восстановил вкусы начала своей деятельности. В компании называют предложение современным прочтением 1920-х годов в формате премиальных путешествий и духе "Великого Гэтсби".

Предзаказы открываются 9 февраля, а в марте блюда начнут подавать на борту.

В салонах Flagship First и Business будут подавать креветочный коктейль, салат "Вальдорф", икру, блины, яйца фаршированные, говядину "Веллингтон" с соусом беарнез, куриный рулет по-флорентийски.

Меню на внутренних рейсах American Airlines

На внутренних рейсах первого класса выбор будет более ограниченным. В меню войдут хрустящий салат "Вальдорф", сливочный сырный соус "Бурсен", говядина "Веллингтон" и ореховый пирог.

Праздничные блюда в первом и бизнес-классе Flagship будут подавать с марта по август.

Что еще готовит American Airlines своим пассажирам

К своему столетию American Airlines не ограничится только изменениями в меню. Также авиакомпания вводит ограниченные серии дорожных наборов и фирменные пижамы для пассажиров премиум-класса.

Кроме того, она пообещала представить специальный юбилейный сайт, посвященный истории авиакомпании и памятным сувенирам.

Сколько зарабатывают пилоты American Airlines

Недавно один из пилот American Airlines выложил снимок своей платежки, и сумма в сотни тысяч долларов вызвала шквал комментариев в соцсетях.

Оказалось, что годовой доход капитана Boeing 737 составляет 458 тысяч долларов, пишет New York Post. Час его работы стоит около 360 долларов.

А для пилотов дальнемагистральных Boeing 777 или Airbus A350 ставка вырастает до 450 долларов в час.

