Найбільший і найдорожчий вертоліт Пентагону Sikorsky CH-53K King Stallion — чим унікальний та які має характеристики (фото та відео)

Вертоліт Sikorsky CH-53K King Stallion. Фото: instagram.com/flightlineuk

Арсенал Пентагону поповнив найбільший та найдорожчий вертоліт Sikorsky CH-53K King Stallion. Його розробила компанія Sikorsky Aircraft, яка зберігає спадщину українського винахідника Ігоря Сікорського, який створив перші у світі багатомоторні літаки і вертольоти класичної схеми.

Ціна вертольоту King Stallion

Зазначається, що вертоліт був розроблений спеціально для задоволення потреб Корпусу морської піхоти США у важких вантажах. Він замінює застарілу модель CH-53E Super Stallion.

Він також є найдорожчим в арсеналі Пентагону. Його вартість складає 138 мільйонів доларів, що в рази перевищує вартість винищувача F-35. Така висока ціна зумовлена його передовими технологіями та величезними можливостями.

Вантажопідйомність King Stallion

King Stallion може перевозити навантаження вагою понад 16 300 кілограмів та призначений для підйому броньованих транспортних засобів, зокрема JLTV. Нова модель підіймає втричі більше ваги за попередню. Окрім того, вертоліт може доставляти важке обладнання для військ у важкодоступну місцевість.

Він також може транспортувати всередині високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV). Конструкція забезпечує максимальну гнучкість вантажопідйомності для військових місій.

Параметри вертольоту King Stallion

Довжина вертольота, включаючи ротори, становить майже 30 метрів. Діаметр головного ротора становить приблизно 24 метри, що створює потужний низхідний потік повітря. Його кабіна також була розширена, щоб вмістити стандартні військові вантажні піддони. Це справжній гігант серед звичайних вертольотів.

Він може розвивати крейсерську швидкість 315 кілометрів на годину, а можливість дозаправки в повітрі робить дальність його польоту практично необмеженою.

Вертоліт обладнаний трьома двигунами, кожен з яких розвиває потужність близько 7500 кінських сил. Вони надають можливість літати в кілька разів швидше і ефективніше за попередні моделі. King Stallion також може працювати в суворих умовах, серед піску та пилу.

Технології King Stallion

Вертоліт оснащений повністю цифровою скляною кабіною пілота та вдосконалений системами управління польотом fly-by-wire. Така технологія зменшує навантаження на пілота та полегшує навантаження у складних погодних умовах. Нині King Stallion — це один з найінтелектуальніших вертольотів у парку США. Його система здатна самостійно вносити корективи в параметри польоту, щоб підтримувати стабільність літака.

