Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Дорожчий за F-35 — чим унікальний найбільший в арсеналі Пентагону вертоліт

Дорожчий за F-35 — чим унікальний найбільший в арсеналі Пентагону вертоліт

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 11:10
Найбільший і найдорожчий вертоліт Пентагону Sikorsky CH-53K King Stallion — чим унікальний та які має характеристики (фото та відео)
Вертоліт Sikorsky CH-53K King Stallion. Фото: instagram.com/flightlineuk

Арсенал Пентагону поповнив найбільший та найдорожчий вертоліт Sikorsky CH-53K King Stallion. Його розробила компанія Sikorsky Aircraft, яка зберігає спадщину українського винахідника Ігоря Сікорського, який створив перші у світі багатомоторні літаки і вертольоти класичної схеми.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на сайт Wion.

Реклама
Читайте також:

Ціна вертольоту King Stallion

Зазначається, що вертоліт був розроблений спеціально для задоволення потреб Корпусу морської піхоти США у важких вантажах. Він замінює застарілу модель CH-53E Super Stallion. 

Він також є найдорожчим в арсеналі Пентагону. Його вартість складає 138 мільйонів доларів, що в рази перевищує вартість винищувача F-35.  Така висока ціна зумовлена його передовими технологіями та величезними можливостями.

Вантажопідйомність King Stallion

King Stallion може перевозити навантаження вагою понад 16 300 кілограмів та призначений для підйому броньованих транспортних засобів, зокрема JLTV.  Нова модель підіймає втричі більше ваги за попередню. Окрім того, вертоліт може доставляти важке обладнання для військ у важкодоступну місцевість.

Він також може транспортувати всередині високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV). Конструкція забезпечує максимальну гнучкість вантажопідйомності для військових місій.

Параметри вертольоту King Stallion

Довжина вертольота, включаючи ротори, становить майже 30 метрів. Діаметр головного ротора становить приблизно 24 метри, що створює потужний низхідний потік повітря. Його кабіна також була розширена, щоб вмістити стандартні військові вантажні піддони. Це справжній гігант серед звичайних вертольотів.

Він може розвивати крейсерську швидкість 315 кілометрів на годину, а можливість дозаправки в повітрі робить дальність його польоту практично необмеженою.

Вертоліт обладнаний трьома двигунами, кожен з яких розвиває потужність близько 7500 кінських сил. Вони надають можливість літати в кілька разів швидше і ефективніше за попередні моделі. King Stallion також може працювати в суворих умовах, серед піску та пилу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технології King Stallion

Вертоліт оснащений повністю цифровою скляною кабіною пілота та вдосконалений системами управління польотом fly-by-wire. Така технологія зменшує навантаження на пілота та полегшує навантаження у складних погодних умовах. Нині King Stallion — це один з найінтелектуальніших вертольотів у парку США. Його система здатна самостійно вносити корективи в параметри польоту, щоб підтримувати стабільність літака.

Раніше ми розповідали про один з найдорожчих та наййвідоміших потягів у світі — Venice Simplon-Orient-Express. Квитку у вагон купе стартують від  9 000 євро, а люксу — від 31 тисячі євро на двох.

Також писали, що іноді звичайний політ може перетворитися на обід чи вечерю у розкішному ресторані. Експерти назвали авіакомпанії, які найсмачніше годують своїх пасажирів.

США гелікоптер Пентагон характеристики авіація
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації