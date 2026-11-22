Самолет в небе. Фото: Magnific

Зимой авиаперелеты могут обойтись значительно дороже, особенно если поездка приходится на рождественские и новогодние праздники. Но есть возможность сэкономить — даже разница в несколько дней между датами вылета может помочь. Эксперты проанализировали цены на авиабилеты и проживание в отелях на зиму 2026–2027 годов и определили самые выгодные дни для путешествий, а также даты, когда путешественникам придется потратить больше всего денег.

Когда лучше планировать путешествие зимой, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.

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Когда авиабилеты будут самыми дешевыми

Туристическая платформа Expedia обнародовала прогноз зимних путешествий на период с декабря 2026 года по февраль 2027 года. Для этого компания проанализировала поисковые запросы по авиабилетам и жилью, сделанные с июля по октябрь 2026 года, и сравнила их с соответствующим периодом прошлого года.

По результатам исследования, самыми выгодными датами для международных перелетов оказались:

4 декабря 2026 года;

18 февраля 2027 года.

На эти дни Expedia прогнозирует самые низкие цены на международные авиабилеты. Эксперт по путешествиям Мелани Фиш объяснила, что период рождественских и новогодних праздников традиционно является одним из самых активных для авиаперевозок. Поэтому людям, которые могут самостоятельно выбирать даты отпуска, выгоднее планировать поездки на начало декабря или февраль.

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В какие дни авиаперелеты обойдутся дороже

Наибольшие расходы на международные перелеты прогнозируются на середину декабря. Самыми дорогими датами станут 16 и 19 декабря 2026 года. В этот период многие люди отправляются в рождественские путешествия или возвращаются домой на праздники. Из-за повышенного спроса цены на авиабилеты могут быть значительно выше.

Также эксперты определили дни, когда международные аэропорты будут наиболее загруженными. Наибольшие потоки пассажиров ожидаются:

16 декабря;

18 декабря;

19 декабря;

2 января;

3 января.

Особенно загруженными для международных рейсов прогнозируют 18 и 19 декабря.

Когда зимой дешевле бронировать отели

Expedia также проанализировала стоимость проживания за рубежом. По прогнозам, самые выгодные даты для бронирования отелей приходятся на январь 2027 года.

Самые низкие цены ожидаются:

7 января;

13 января.

В то же время самое дорогое проживание прогнозируется на 26 декабря 2026 года и 13 февраля 2027 года.

Есть и даты, когда найти свободный номер может быть сложнее из-за высокого спроса. Наибольшую заполняемость международных отелей предполагают 4 и 27 декабря.

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