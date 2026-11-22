Літак у небі. Фото: Magnific

Узимку авіаперельоти можуть обійтися значно дорожче, особливо якщо подорож припадає на різдвяні та новорічні свята. Але є можливість заощадити — навіть різниця у кілька днів між датами вильоту може допомогти. Експерти дослідили ціни на авіаквитки та проживання в готелях на зиму 2026–2027 років і визначили найвигідніші дні для подорожей, а також дати, коли мандрівникам доведеться витратити найбільше грошей.

Коли краще планувати подорож узимку, розповідає Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

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Коли авіаквитки будуть найдешевшими

Туристична платформа Expedia оприлюднила прогноз зимових подорожей на період із грудня 2026 року до лютого 2027 року. Для цього компанія проаналізувала пошукові запити щодо авіаквитків і житла, зроблені з липня до жовтня 2026 року, та порівняла їх із відповідним періодом минулого року.

За результатами дослідження, найвигіднішими датами для міжнародних перельотів виявилися:

4 грудня 2026 року;

18 лютого 2027 року.

На ці дні Expedia прогнозує найнижчі ціни на міжнародні авіаквитки. Експертка з подорожей Мелані Фіш пояснила, що період різдвяних і новорічних свят традиційно є одним із найактивніших для авіаперевезень. Тому людям, які можуть самостійно обирати дати відпустки, вигідніше планувати поїздки на початок грудня або лютий.

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У які дні авіаперельоти обійдуться дорожче

Найбільші витрати на міжнародні перельоти прогнозують на середину грудня. Найдорожчими датами стануть 16 та 19 грудня 2026 року. У цей період багато людей вирушають у різдвяні подорожі або повертаються додому на свята. Через підвищений попит ціни на авіаквитки можуть бути значно вищими.

Також експерти визначили дні, коли міжнародні аеропорти будуть найбільш завантаженими. Найбільші потоки пасажирів очікуються:

16 грудня;

18 грудня;

19 грудня;

2 січня;

3 січня.

Особливо завантаженими для міжнародних рейсів прогнозують 18 та 19 грудня.

Коли взимку дешевше бронювати готелі

Expedia також проаналізувала вартість проживання за кордоном. За прогнозом, найвигідніші дати для бронювання готелів припадають уже на січень 2027 року.

Найнижчі ціни очікуються:

7 січня;

13 січня.

Натомість найдорожче проживання прогнозують на 26 грудня 2026 року та 13 лютого 2027 року.

Є й дати, коли знайти вільний номер може бути складніше через високий попит. Найбільшу заповнюваність міжнародних готелів очікують 4 та 27 грудня.

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