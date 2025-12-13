Киевское метро — карта станций, график работы в декабре и цена проезда

Метро Киева. Фото: Новини.LIVE

Метро — наиболее популярный вид транспорта в Киеве, которым ежедневно добираются на работу и по делам тысячи украинцев. Именно благодаря ему можно избежать нервотрепки в больших пробках в час пик. Кроме того, его подземелья используют как укрытия во время массированных ударов России.

Новини.LIVE расскажут о работе метро в Киеве в декабре 2025 года.

Исторически первой линией метро в Киеве стала Святошинско-Броварская (красная, линия М1), которая насчитывает 18 станций с конечной остановкой "Академгородок" на западе и "Лесная" на востоке. Она была построена в 1960 году.

Красная линия охватывает станции:

Академгородок;

Житомирская;

Святошин;

Нивки;

Берестейская;

Шулявская;

Политехнический институт;

Вокзальная;

Университет;

Театральная;

Крещатик;

Арсенальная;

Днепр;

Гидропарк;

Левобережная;

Дарница;

Черниговская;

Лесная.

Синей линией метро в Киеве является Оболонско-Теремковская, которая насчитывает 18 станций и соединяет южную и северную части города:

Героев Днепра;

Минская;

Оболонь;

Почайна;

Тараса Шевченко;

Контрактовая площадь;

Почтовая площадь;

Майдан Независимости;

Площадь Украинских Героев (Льва Толстого);

Олимпийская;

Дворец "Украина";

Лыбедская;

Демеевская;

Голосеевская;

Васильковская;

Выставочный центр;

Ипподром;

Теремки.

Зеленой линией метро в Киеве является Сырецко-Печерская, она пролегает над Днепром и проходит через исторический центр и включает 15 станций:

Сырец;

Дорогожичи;

Лукьяновская;

Золотые Ворота;

Дворец спорта;

Кловская;

Зверинецкая;

Выдубичи;

Славутич;

Осокорки;

Позняки;

Харьковская;

Вырлица;

Бориспольская;

Красный Хутор.

Карта метро Киев. Фото: w ww.metr o.kiev.ua

В декабре 2025 года метрополитен в Киеве не работает во время комендантского часа, который длится ежедневно с 00:00 до 05:00. Метро открывается ежедневно в 5:30 утра, а последний поезд прибывает в депо до 23:00. Среднее движение интервалов поездов в час пик — 2,5-3 минуты, а в остальное время — около 6-7 минут.

По состоянию на середину декабря стоимость проезда составляет 8 гривен. Эту сумму можно оплатить через терминал банковской карточкой, приобрести электронный билет через приложение "Киев Цифровой", или получить бумажный в автоматах, которые есть на каждой станции.

