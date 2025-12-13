Киевское метро — карта станций, график работы в декабре и цена проезда

До скольки работает метро в Киеве в декабре 2025 — график работы
Метро — наиболее популярный вид транспорта в Киеве, которым ежедневно добираются на работу и по делам тысячи украинцев. Именно благодаря ему можно избежать нервотрепки в больших пробках в час пик. Кроме того, его подземелья используют как укрытия во время массированных ударов России.
Новини.LIVE расскажут о работе метро в Киеве в декабре 2025 года.
Как работает столичное метро в разгар войны
Исторически первой линией метро в Киеве стала Святошинско-Броварская (красная, линия М1), которая насчитывает 18 станций с конечной остановкой "Академгородок" на западе и "Лесная" на востоке. Она была построена в 1960 году.
Красная линия охватывает станции:
- Академгородок;
- Житомирская;
- Святошин;
- Нивки;
- Берестейская;
- Шулявская;
- Политехнический институт;
- Вокзальная;
- Университет;
- Театральная;
- Крещатик;
- Арсенальная;
- Днепр;
- Гидропарк;
- Левобережная;
- Дарница;
- Черниговская;
- Лесная.
Синей линией метро в Киеве является Оболонско-Теремковская, которая насчитывает 18 станций и соединяет южную и северную части города:
- Героев Днепра;
- Минская;
- Оболонь;
- Почайна;
- Тараса Шевченко;
- Контрактовая площадь;
- Почтовая площадь;
- Майдан Независимости;
- Площадь Украинских Героев (Льва Толстого);
- Олимпийская;
- Дворец "Украина";
- Лыбедская;
- Демеевская;
- Голосеевская;
- Васильковская;
- Выставочный центр;
- Ипподром;
- Теремки.
Зеленой линией метро в Киеве является Сырецко-Печерская, она пролегает над Днепром и проходит через исторический центр и включает 15 станций:
- Сырец;
- Дорогожичи;
- Лукьяновская;
- Золотые Ворота;
- Дворец спорта;
- Кловская;
- Зверинецкая;
- Выдубичи;
- Славутич;
- Осокорки;
- Позняки;
- Харьковская;
- Вырлица;
- Бориспольская;
- Красный Хутор.
В декабре 2025 года метрополитен в Киеве не работает во время комендантского часа, который длится ежедневно с 00:00 до 05:00. Метро открывается ежедневно в 5:30 утра, а последний поезд прибывает в депо до 23:00. Среднее движение интервалов поездов в час пик — 2,5-3 минуты, а в остальное время — около 6-7 минут.
По состоянию на середину декабря стоимость проезда составляет 8 гривен. Эту сумму можно оплатить через терминал банковской карточкой, приобрести электронный билет через приложение "Киев Цифровой", или получить бумажный в автоматах, которые есть на каждой станции.
Напомним, вокзал во Львове вошел в топ-10 самых красивых вокзалов Европы по версии международной онлайн-игры-симулятора TrainStation.
Также мы делились подборкой самых красивых железнодорожных станции в мире. Они поражают сочетанием современного стиля и истории.
Читайте Новини.LIVE!