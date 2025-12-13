Видео
Україна
Видео

До скольки работает метро в Киеве в декабре 2025 — график работы

До скольки работает метро в Киеве в декабре 2025 — график работы

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 05:12
Киевское метро — карта станций, график работы в декабре и цена проезда
Метро Киева. Фото: Новини.LIVE

Метро — наиболее популярный вид транспорта в Киеве, которым ежедневно добираются на работу и по делам тысячи украинцев. Именно благодаря ему можно избежать нервотрепки в больших пробках в час пик. Кроме того, его подземелья используют как укрытия во время массированных ударов России.

Новини.LIVE расскажут о работе метро в Киеве в декабре 2025 года.

Как работает столичное метро в разгар войны

Исторически первой линией метро в Киеве стала Святошинско-Броварская (красная, линия М1), которая насчитывает 18 станций с конечной остановкой "Академгородок" на западе и "Лесная" на востоке. Она была построена в 1960 году.

Красная линия охватывает станции:

  • Академгородок;
  • Житомирская;
  • Святошин;
  • Нивки;
  • Берестейская;
  • Шулявская;
  • Политехнический институт;
  • Вокзальная;
  • Университет;
  • Театральная;
  • Крещатик;
  • Арсенальная;
  • Днепр;
  • Гидропарк;
  • Левобережная;
  • Дарница;
  • Черниговская;
  • Лесная.

Синей линией метро в Киеве является Оболонско-Теремковская, которая насчитывает 18 станций и соединяет южную и северную части города:

  • Героев Днепра;
  • Минская;
  • Оболонь;
  • Почайна;
  • Тараса Шевченко;
  • Контрактовая площадь;
  • Почтовая площадь;
  • Майдан Независимости;
  • Площадь Украинских Героев (Льва Толстого);
  • Олимпийская;
  • Дворец "Украина";
  • Лыбедская;
  • Демеевская;
  • Голосеевская;
  • Васильковская;
  • Выставочный центр;
  • Ипподром;
  • Теремки.

Зеленой линией метро в Киеве является Сырецко-Печерская, она пролегает над Днепром и проходит через исторический центр и включает 15 станций:

  • Сырец;
  • Дорогожичи;
  • Лукьяновская;
  • Золотые Ворота;
  • Дворец спорта;
  • Кловская;
  • Зверинецкая;
  • Выдубичи;
  • Славутич;
  • Осокорки;
  • Позняки;
  • Харьковская;
  • Вырлица;
  • Бориспольская;
  • Красный Хутор.
None - фото 1
Карта метро Киев. Фото:
w
ww.metr
o.kiev.ua

В декабре 2025 года метрополитен в Киеве не работает во время комендантского часа, который длится ежедневно с 00:00 до 05:00. Метро открывается ежедневно в 5:30 утра, а последний поезд прибывает в депо до 23:00. Среднее движение интервалов поездов в час пик — 2,5-3 минуты, а в остальное время — около 6-7 минут.

По состоянию на середину декабря стоимость проезда составляет 8 гривен. Эту сумму можно оплатить через терминал банковской карточкой, приобрести электронный билет через приложение "Киев Цифровой", или получить бумажный в автоматах, которые есть на каждой станции.

Киев война метро транспорт график станции метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
