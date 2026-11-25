Аеропорт Познань-Лавіца. Фото: Рodroze.onet

Пасажирам, які планують виліт із польської Познані, зовсім не обов'язково витрачатися на таксі. До місцевого аеропорту можна доїхати міським автобусом — дорога займає менш ніж пів години. Є варіанти і для тих, хто вирушає вночі або приїжджає до Польщі автобусом зі Львова.

Що варто знати, щоб зайві витрати не зіпсували подорож, розповідає Новини.LIVE.

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Як дешево доїхати до аеропорту Познані

Аеропорт Познань-Лавіца розташований приблизно за 7 кілометрів від центру міста. Найпростіше дістатися туди міськими автобусами № 148 та № 159. Вони курсують від району головного залізничного вокзалу Poznań Główny до аеропорту. Дорога займає приблизно 20–25 хвилин.

Із квітня 2026 року автобус № 148 починає та завершує маршрут безпосередньо на привокзальній площі. Обидва маршрути мають узгоджений розклад. Тому чекати на транспорт довго зазвичай не доведеться:

у години пік автобуси разом відправляються кожні 7–8 хвилин;

в інший час та у вихідні — приблизно кожні 10 хвилин.

Вартість проїзду залежить від тривалості поїздки. За тарифами міського перевізника ZTM:

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5 злотих — квиток на 15 хвилин;

7 злотих — на 45 хвилин;

9 злотих — на 90 хвилин.

Оскільки дорога до аеропорту займає понад 15 хвилин, пасажирам краще купувати квиток за 7 злотих. Для тих, хто має право на пільговий проїзд, квитки коштують удвічі дешевше. Придбати їх можна в мобільному застосунку, кіосках терміналу або автоматі на автобусній зупинці.

Як дістатися до аеропорту вночі

Для пасажирів із ранніми або пізніми рейсами є нічний автобус № 222. Він сполучає аеропорт із районом головного вокзалу Poznań Główny. Проте нічні автобуси курсують за окремим розкладом. Тому перед поїздкою потрібно перевірити час відправлення на сайті міського перевізника ZTM.

Прямого залізничного сполучення з терміналом аеропорту немає. Автомобілем можна доїхати за адресою Bukowska 285. З експресової дороги S11 потрібно скористатися з'їздом Poznań-Ławica.

Скільки коштує паркування біля аеропорту

Для тих, хто приїжджає власним автомобілем, біля терміналу працюють кілька паркінгів. Ціни залежать від тривалості стоянки та обраної зони. Наприклад, на паркінгу P1:

до однієї години — 10 злотих;

до доби — 100 злотих;

до трьох діб — 150 злотих;

від чотирьох до восьми діб — 360 злотих.

Для довших поїздок вигіднішими можуть бути паркінги P5 та P6. За перші вісім діб там передбачена плата 240 злотих.

Якщо потрібно лише висадити або зустріти пасажира, можна скористатися безкоштовною зоною Kiss&Fly неподалік терміналу. А на головному під'їзді діють інші тарифи: до 10 хвилин коштують 5 злотих, до 20 хвилин — 20 злотих, а кожні наступні 10 хвилин додають ще 10 злотих.

За скільки часу приїжджати до аеропорту

Аеропорт Познані радить пасажирам прибувати щонайменше за дві години до вильоту. У святкові дні або під час великого напливу людей краще мати додатковий запас часу. Реєстрація на рейси зазвичай відкривається за 1,5–3 години до відправлення літака. Точний час залежить від авіакомпанії.

У терміналі працюють 22 стійки реєстрації. Пасажирам Ryanair та Wizz Air потрібно особливо уважно перевіряти правила онлайн-реєстрації, адже оформлення посадкового талона безпосередньо в аеропорту може бути платним.

Також потрібно враховувати, куди саме летить літак. Виходи 1–6 обслуговують рейси в межах Шенгенської зони, а 7–11 — напрямки поза нею. Для таких рейсів, наприклад до Ірландії чи Албанії, потрібно додатково пройти паспортний контроль.

Як доїхати до Познані з України

Українці можуть дістатися до Познані прямим автобусом FlixBus зі Львова. У листопаді 2026 року на цьому напрямку пропонували п'ять рейсів на добу. Найкоротша поїздка займає 17 годин 10 хвилин, а ціни починаються від 39,47 євро.

Автобуси прибувають на автовокзал за адресою Stanisława Matyi 2, поруч із головним залізничним вокзалом. Звідти до аеропорту можна пересісти на міський автобус № 148 або № 159.

Раніше Новини.LIVE писали, які безкоштовні послуги доступні пасажирам в аеропортах Польщі. Мандрівники можуть користуватися Wi-Fi, заряджати телефони, набирати питну воду та відпочивати в залах очікування. А пасажири від 70 років у варшавському аеропорту Шопена можуть безплатно пройти контроль безпеки через Fast Track.

Також відомо, як літати з домашніми улюбленцями з аеропортів Польщі. Wizz Air і Ryanair тварин на борт не беруть, а LOT, Lufthansa та Air Dolomiti перевозять котів і собак вагою до 8 кілограмів разом із переноскою. Для перельоту також знадобляться мікрочип, щеплення від сказу та ветеринарні документи.