Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Детские вагоны УЗ — кто из украинцев может путешествовать

Детские вагоны УЗ — кто из украинцев может путешествовать

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 10:12
Детский вагон в поездах УЗ — кто может ездить и как выглядят
Раскраски в детском вагоне УЗ. Фото: УЗ

Летом 2024 Укрзализныця впервые открыла продажу билетов на детские вагоны поезда №15/16 Харьков — Ясиня. Они обустроены так, чтобы сделать путешествие маленьких украинцев и их родителей максимально комфортным.

В пресс-службе компании рассказали, кто может путешествовать такими специальными вагонами.

Реклама
Читайте также:

Кто может ездить в детских вагонах

В детских вагонах УЗ могут путешествовать родители и дети в возрасте до 18 лет, однако в компании отметили, что наиболее интересными они будут именно для детей до 8 лет.

Поиграть в таком вагоне могут не только те, кто приобрел в нем билет. Дети из других вагонов также могут посетить его, чтобы развлечься.

Чем уникальны детские вагоны УЗ

В коридоре вагона размещены интерактивные плакаты, бизиборды с подвижными элементами и детские поручни с мягкой обивкой для их безопасного передвижения. Стены купе маркированы "Искорками суперсил" — персонажами кукольного театра, которые разработал Детский фонд ООН. Кроме того, был увеличен ограничитель верхней полки с противоударной накладкой. Туалетные комнаты в новых вагонах оснащены дополнительными гигиеническими средствами, пеленальным столиком и специальными детскими накладками на унитаз.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Какие развлечения есть в детских вагонах УЗ

В каждом купе есть учебно-развлекательные материалы, инструкции для зарядки, настольная игра и манеж для самых маленьких пассажиров.

В каких поездах УЗ есть детские вагоны

Сейчас Укрзализныця запустила уже восемь детских вагонов по маршрутам:

  • №15/16 "Лесь Курбас" сообщением Харьков — Ясиня;
  • №17/18 "Сковорода" сообщением Харьков — Ужгород;
  • №41/42 Днепр — Трускавец;
  • №26/25 Одесса — Ясиня;
  • №351/352 Киев — Кишинев;
  • №81/82 Киев — Ужгород.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця запустила онлайн-продажу билетов на детскую железную дорогу.

Также узнавайте, кто может приобрести билеты на поезда без очередей — из спецрезерва Укрзализныци.

Укрзализныця дети путешествие туризм игра
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации