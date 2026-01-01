Детский вагон в поездах УЗ — кто может ездить и как выглядят

Раскраски в детском вагоне УЗ. Фото: УЗ

Летом 2024 Укрзализныця впервые открыла продажу билетов на детские вагоны поезда №15/16 Харьков — Ясиня. Они обустроены так, чтобы сделать путешествие маленьких украинцев и их родителей максимально комфортным.

В пресс-службе компании рассказали, кто может путешествовать такими специальными вагонами.

Реклама

Читайте также:

Кто может ездить в детских вагонах

В детских вагонах УЗ могут путешествовать родители и дети в возрасте до 18 лет, однако в компании отметили, что наиболее интересными они будут именно для детей до 8 лет.

Поиграть в таком вагоне могут не только те, кто приобрел в нем билет. Дети из других вагонов также могут посетить его, чтобы развлечься.

Чем уникальны детские вагоны УЗ

В коридоре вагона размещены интерактивные плакаты, бизиборды с подвижными элементами и детские поручни с мягкой обивкой для их безопасного передвижения. Стены купе маркированы "Искорками суперсил" — персонажами кукольного театра, которые разработал Детский фонд ООН. Кроме того, был увеличен ограничитель верхней полки с противоударной накладкой. Туалетные комнаты в новых вагонах оснащены дополнительными гигиеническими средствами, пеленальным столиком и специальными детскими накладками на унитаз.

Какие развлечения есть в детских вагонах УЗ

В каждом купе есть учебно-развлекательные материалы, инструкции для зарядки, настольная игра и манеж для самых маленьких пассажиров.

В каких поездах УЗ есть детские вагоны

Сейчас Укрзализныця запустила уже восемь детских вагонов по маршрутам:

№15/16 "Лесь Курбас" сообщением Харьков — Ясиня;

№17/18 "Сковорода" сообщением Харьков — Ужгород;

№41/42 Днепр — Трускавец;

№26/25 Одесса — Ясиня;

№351/352 Киев — Кишинев;

№81/82 Киев — Ужгород.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця запустила онлайн-продажу билетов на детскую железную дорогу.

Также узнавайте, кто может приобрести билеты на поезда без очередей — из спецрезерва Укрзализныци.