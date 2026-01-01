Детский вагон в поездах УЗ — кто может ездить и как выглядят

Детские вагоны УЗ — кто из украинцев может путешествовать
Летом 2024 Укрзализныця впервые открыла продажу билетов на детские вагоны поезда №15/16 Харьков — Ясиня. Они обустроены так, чтобы сделать путешествие маленьких украинцев и их родителей максимально комфортным.
В пресс-службе компании рассказали, кто может путешествовать такими специальными вагонами.
Кто может ездить в детских вагонах
В детских вагонах УЗ могут путешествовать родители и дети в возрасте до 18 лет, однако в компании отметили, что наиболее интересными они будут именно для детей до 8 лет.
Поиграть в таком вагоне могут не только те, кто приобрел в нем билет. Дети из других вагонов также могут посетить его, чтобы развлечься.
Чем уникальны детские вагоны УЗ
В коридоре вагона размещены интерактивные плакаты, бизиборды с подвижными элементами и детские поручни с мягкой обивкой для их безопасного передвижения. Стены купе маркированы "Искорками суперсил" — персонажами кукольного театра, которые разработал Детский фонд ООН. Кроме того, был увеличен ограничитель верхней полки с противоударной накладкой. Туалетные комнаты в новых вагонах оснащены дополнительными гигиеническими средствами, пеленальным столиком и специальными детскими накладками на унитаз.
Какие развлечения есть в детских вагонах УЗ
В каждом купе есть учебно-развлекательные материалы, инструкции для зарядки, настольная игра и манеж для самых маленьких пассажиров.
В каких поездах УЗ есть детские вагоны
Сейчас Укрзализныця запустила уже восемь детских вагонов по маршрутам:
- №15/16 "Лесь Курбас" сообщением Харьков — Ясиня;
- №17/18 "Сковорода" сообщением Харьков — Ужгород;
- №41/42 Днепр — Трускавец;
- №26/25 Одесса — Ясиня;
- №351/352 Киев — Кишинев;
- №81/82 Киев — Ужгород.
