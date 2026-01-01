Дитячий вагон у поїздах УЗ — хто може їздити та який вигляд мають

Дитячі вагони УЗ — хто з українців може подорожувати
Влітку 2024 Укрзалізниця вперше відкрила продаж квитків на дитячі вагони потягу №15/16 Харків — Ясіня. Вони облаштовані так, щоб зробити подорож маленьких українців та їх батьків максимально комфортною.
В пресслужбі компанії розповіли, хто може мандрувати такими спеціальними вагонами.
Хто може їздити в дитячих вагонах
У дитячих вагонах УЗ можуть подорожувати батьки й діти віком до 18 років, проте в компанії зауважили, що найбільш цікавими вони будуть саме для дітей до 8 років.
Погратися в такому вагоні можуть не лише ті, хто придбав у ньому квиток. Дітлахи з інших вагонів також можуть завітати до нього, щоб розважитись.
Чим унікальні дитячі вагони УЗ
У коридорі вагона розміщені інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з м'якою оббивкою для їхнього безпечного пересування. Стіни купе марковані "Іскорками суперсил" — персонажами лялькового театру, які розробив Дитячий фонд ООН. Окрім того, був збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою. Вбиральні у нових вагонах оснащені додатковими гігієнічними засобами, сповивальним столиком та спеціальними дитячими накладками на унітаз.
Які розваги є в дитячих вагонах УЗ
У кожному купе є навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та манеж для найменших пасажирів.
В яких потягах УЗ є дитячі вагони
Нині Укрзалізниця запустила вже вісім дитячих вагонів маршрутами:
- №15/16 "Лесь Курбас" сполученням Харків — Ясіня;
- №17/18 "Сковорода" сполученням Харків — Ужгород;
- №41/42 Дніпро — Трускавець;
- №26/25 Одеса — Ясіня;
- №351/352 Київ — Кишинів;
- №81/82 Київ — Ужгород.
Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запустила онлайн-продаж квитків на дитячу залізницю.
Також дізнавайтеся, хто може придбати квитки на потяги без черг — зі спецрезерву Укрзалізниці.
Читайте Новини.LIVE!