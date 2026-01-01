Відео
Україна
Дитячі вагони УЗ — хто з українців може подорожувати

Дата публікації: 1 січня 2026 10:12
Дитячий вагон у поїздах УЗ — хто може їздити та який вигляд мають
Розмальовки в дитячому вагоні УЗ. Фото: УЗ

Влітку 2024 Укрзалізниця вперше відкрила продаж квитків на дитячі вагони потягу №15/16 Харків — Ясіня. Вони облаштовані так, щоб зробити подорож маленьких українців та їх батьків максимально комфортною.

В пресслужбі компанії розповіли, хто може мандрувати такими спеціальними вагонами.

Читайте також:

Хто може їздити в дитячих вагонах

У дитячих вагонах УЗ можуть подорожувати батьки й діти віком до 18 років, проте в компанії зауважили, що найбільш цікавими вони будуть саме для дітей до 8 років.

Погратися в такому вагоні можуть не лише ті, хто придбав у ньому квиток. Дітлахи з інших вагонів також можуть завітати до нього, щоб розважитись.

Чим унікальні дитячі вагони УЗ

У коридорі вагона розміщені інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з м'якою оббивкою для їхнього безпечного пересування. Стіни купе марковані "Іскорками суперсил" — персонажами лялькового театру, які розробив Дитячий фонд ООН. Окрім того, був збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою. Вбиральні у нових вагонах оснащені додатковими гігієнічними засобами, сповивальним столиком та спеціальними дитячими накладками на унітаз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Які розваги є в дитячих вагонах УЗ

У кожному купе є навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та манеж для найменших пасажирів.

В яких потягах УЗ є дитячі вагони

Нині Укрзалізниця запустила вже вісім дитячих вагонів маршрутами:

  • №15/16 "Лесь Курбас" сполученням Харків — Ясіня;
  • №17/18 "Сковорода" сполученням Харків — Ужгород;
  • №41/42 Дніпро — Трускавець;
  • №26/25 Одеса — Ясіня;
  • №351/352 Київ — Кишинів;
  • №81/82 Київ — Ужгород.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запустила онлайн-продаж квитків на дитячу залізницю.

Також дізнавайтеся, хто може придбати квитки на потяги без черг — зі спецрезерву Укрзалізниці.

Укрзалізниця діти подорож туризм гра
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
