Поезд Укрзализныци. Фото: УНИАН

Одна и та же поездка на поезде может стоить по-разному в зависимости от выбранной даты. Укрзализныця применяет специальные коэффициенты, которые позволяют пассажирам сэкономить на билетах или, наоборот, заставляют платить больше. Для обычных поездов и скоростных Интерсити действуют разные правила. Также на стоимость влияет то, насколько заранее куплен билет.

Какие дни наиболее выгодны для путешествий, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на тарифные коэффициенты Укрзализныци.

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Когда билеты «Укрзализныци» дешевле

Для обычных пассажирских поездов действуют коэффициенты, которые зависят от дня недели, на который запланирована поездка. Выгоднее всего ехать во вторник или среду. В эти дни стоимость билета снижается на 10%.

В целом правила следующие:

Вторник и среда — скидка 10%.

Понедельник, четверг и суббота — обычная цена.

Пятница и воскресенье — надбавка 10%.

Важен именно день отправления поезда, а не день, когда пассажир покупает билет.

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Как сэкономить на билетах в СВ и первом классе Интерсити

Для вагонов СВ и первого класса поездов Интерсити стоимость зависит сразу от трех факторов: дня недели, времени покупки и спроса на конкретный рейс. Больше всего можно переплатить, если покупать билет незадолго до отправления.

В зависимости от времени бронирования действуют следующие наценки:

За 20–90 дней до поездки — базовая цена.

За 15–19 дней — на 15 % дороже.

За 10–14 дней — на 17 % дороже.

За 5–9 дней — на 20 % дороже.

За 1–4 дня — на 25 % дороже.

В день отправления, менее чем за сутки — на 30 % дороже.

При этом Укрзализныця может корректировать коэффициенты в зависимости от фактического или ожидаемого спроса на конкретный рейс.

Какие дни наиболее выгодны для поездок в СВ и Интерсити

Для этих вагонов также действуют отдельные скидки и наценки в зависимости от дня отправления. Самые выгодные дни — вторник и среда. На билеты предусмотрена скидка 10%.

В остальные дни условия следующие:

Четверг и суббота — наценка 10%.

Пятница и воскресенье — подорожание на 10–20% в зависимости от категории вагона и поезда.

Окончательная стоимость билета будет зависеть также от того, насколько заранее его купили и сколько мест осталось в вагоне.

Когда дешевле ехать во втором классе Интерсити

Выгоднее всего отправляться в путь в четверг или субботу. В эти дни стоимость проезда снижается на 10%. В понедельник, вторник и среду действует обычный тариф, а в пятницу и воскресенье билеты дорожают на 10%. Кроме того, пассажиры Интерсити+ могут получить дополнительную скидку 10%, если одновременно оформят билеты туда и обратно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пассажиры Укрзализныци могут получать бонусы за поездки и обменивать их на подарки. В программе "Железные друзья" за завершенные поездки начисляются "обнимашки", которые можно потратить на кофе, книги, топливо, продукты и скидки на такси. Дополнительные баллы начисляются за выполнение заданий в приложении, а все доступные вознаграждения собраны в разделе "Железные предложения".

Также мы писали о том, как пассажирам Укрзализныци с нарушениями слуха позаботиться о безопасности во время эвакуации. Перевозчик советует заранее предупредить проводников, что пассажир не слышит объявлений, и попросить сообщать важную информацию в письменном виде. Во время эвакуации нужно держаться рядом с сотрудниками поездной бригады.