Поїзд Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Однакова поїздка потягом може коштувати по-різному залежно від обраної дати. Укрзалізниця застосовує спеціальні коефіцієнти, які дозволяють пасажирам заощадити на квитках або, навпаки, змушують платити більше. Для звичайних поїздів та швидкісних Інтерсіті діють різні правила. Також на вартість впливає те, наскільки завчасно куплений квиток.

Які дні найвигідніші для подорожей, розповідає Новини.LIVE з посиланням на тарифні коефіцієнти Укрзалізниці.

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Коли квитки Укрзалізниці дешевші

Для звичайних пасажирських поїздів діють коефіцієнти, які залежать від дня тижня, на який запланована подорож. Найвигідніше їхати у вівторок або середу. У ці дні вартість квитка зменшується на 10%.

Загалом правила такі:

Вівторок і середа — знижка 10%.

Понеділок, четвер і субота — звичайна ціна.

П'ятниця та неділя — націнка 10%.

Значення має саме день відправлення поїзда, а не день, коли пасажир купує квиток.

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Як заощадити на квитках у СВ та першому класі Інтерсіті

Для вагонів СВ та першого класу поїздів Інтерсіті вартість залежить одразу від трьох обставин: дня тижня, часу купівлі та попиту на конкретний рейс. Найбільше можна переплатити, якщо купувати квиток незадовго до відправлення.

Залежно від часу бронювання діють такі націнки:

За 20–90 днів до поїздки — базова ціна.

За 15–19 днів — дорожче на 15%.

За 10–14 днів — дорожче на 17%.

За 5–9 днів — дорожче на 20%.

За 1–4 дні — дорожче на 25%.

У день відправлення, менш ніж за добу — дорожче на 30%.

Водночас Укрзалізниця може коригувати коефіцієнти залежно від фактичного або очікуваного попиту на певний рейс.

Які дні найвигідніші для поїздок у СВ та Інтерсіті

Для цих вагонів також діють окремі знижки та націнки залежно від дня відправлення. Найвигідніші дні — вівторок і середа. На квитки передбачена знижка 10%.

В інші дні умови такі:

Четвер і субота — націнка 10%.

П'ятниця та неділя — подорожчання на 10–20% залежно від категорії вагона та поїзда.

Остаточна вартість квитка залежатиме також від того, наскільки завчасно його купили та скільки місць залишилося у вагоні.

Коли дешевше їхати у другому класі Інтерсіті

Найвигідніше вирушати в дорогу у четвер або суботу. У ці дні вартість проїзду зменшується на 10%. У понеділок, вівторок і середу діє звичайний тариф, а в п'ятницю та неділю квитки дорожчають на 10%. Крім того, пасажири Інтерсіті+ можуть отримати додаткову знижку 10%, якщо одночасно оформлять квитки туди й назад.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що пасажири Укрзалізниці можуть отримувати бонуси за поїздки та обмінювати їх на подарунки. У програмі "Залізні друзі" за завершені подорожі нараховують обіймашки, які можна витратити на каву, книги, пальне, продукти та знижки на таксі. Додаткові бали дають за завдання в застосунку, а всі доступні винагороди зібрані в розділі "Залізні пропозиції".

Також ми писали, як пасажирам Укрзалізниці з порушеннями слуху подбати про безпеку під час евакуації. Перевізник радить заздалегідь попередити провідників, що пасажир не чує оголошень, і попросити повідомляти важливу інформацію письмово. Під час евакуації потрібно триматися працівників поїзної бригади.