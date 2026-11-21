Поезд Укрзализныци. Фото: УНИАН

Национальный перевозчик Укрзализныця расширил ассортимент блюд, доступных в поездах. Отныне украинцы смогут тратить меньше времени на вокзалах и в супермаркетах. Все необходимое можно будет приобрести у проводников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение пресс-службы УЗ в социальной сети Threads.

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Сырники в поездах Укрзализныци

Отныне при бронировании билета часть пассажиров может заказать к кофе не только сладости, но и более полезные и сытные продукты. В частности, у проводника можно будет приобрести сырники.

Одна из пассажирок уже попробовала новое блюдо, которое приобрела в поезде Интерсити Одесса-Киев. Она призналась, что сырники оказались довольно вкусными.

Пользователи начали массово интересоваться, где можно попробовать новые сырники.

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Сырники в поезде УЗ. Фото: скриншот

В УЗ сообщили список поездов, в которых в настоящее время доступна эта услуга:

№ 351/352 Киев – Кишинев;

№ 95/96 Киев – Рахов;

№ 29/30 Киев – Ужгород;

№ 4/3 Запорожье – Ужгород.

В УЗ добавили, что список поездов будет впоследствии пополняться, и призвали пассажиров следить за обновлениями.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что в поезде Укрзализныца не нужно доплачивать пассажирам. В частности, билет на поезд не только дает возможность добраться из пункта А в пункт Б, но и является "ключом" к некоторым услугам без доплат. Также не стоит бояться получить травму в вагоне.

Кроме того, Новини.LIVE писали, как следует действовать пассажирам Укрзализныци во время конфликтов в поезде. Если сосед нарушает покой или ведет себя агрессивно, нужно сразу обратиться к поездной бригаде. А за курение в вагоне, тамбуре или на платформе нарушителю грозит штраф от 85 до 340 гривен.