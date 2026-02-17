Весенняя распродажа Ryanair — доступные направления

Самолет Ryanair. Фото: Pexels

Популярный ирландский лоукостер Ryanair порадовал пассажиров новой акцией на весенние рейсы. Путешественники по привлекательным ценам могут в это невероятное время года открыть для себя новые уголки мира.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на портал Dovkola Media.

Реклама

Читайте также:

Новая распродажа Ryanair

Новое предложение авиаперевозчика — прекрасная возможность провести короткий отпуск в одном из популярных курортов и городов Европы.

Лоукостер предупредил, что акция краткосрочная и действует всего 1 день — до 18 февраля 2026 года. Они распространяется на вылеты с 18 февраля по 30 апреля 2026 года.

Доступные акционные направления:

Варшава (Польша) — Копенгаген (Дания) от 16 евро;

Варшава (Польша) — Пиза (Италия) от 18 евро;

Краков (Польша) — Болонья (Италия) от 15 евро;

Жешув (Польша) — Милан (Италия) от 19 евро;

Бухарест (Румыния) — Барселона (Испания) от 15 евро;

Яссы (Румыния) — Париж (Франция) от 17 евро;

Братислава (Словакия) — Аликанте (Испания) от 21 евро.

Путешественникам стоит учесть, что в акционную стоимость не входит административный сбор. Доступны билеты на сайте и в приложении авиакомпании.

Ранее мы рассказывали, какие детские игрушки лоукостер Ryanair строго запрещает брать на борт самолета. Из-за такой маленькой мелочи у вас могут возникнуть серьезные проблемы в аэропорту.

Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. Лоукостер расположил свои хабы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.