Весняний розпродаж Ryanair — доступні напрямки

Популярний ірландський лоукостер Ryanair порадував пасажирів новою акцією на весняні рейси. Мандрівники за привабливими цінами можуть в цю неймовірну пору року відкрити для себе нові куточки світу.

Новий розпродаж Ryanair

Нова пропозиція авіаперевізника — чудова можливість провести коротку відпустку в одному популярних курортів та міст Європи.

Лоукостер попередив, що акція короткострокова та діє всього 1 день — до 18 лютого 2026 року. Вони поширюється на вильоти із 18 лютого по 30 квітня 2026 року.

Доступні акційні напрямки:

Варшава (Польща) — Копенгаген (Данія) від 16 євро;

Варшава (Польща) — Піза (Італія) від 18 євро;

Краків (Польща) — Болонья (Італія) від 15 євро;

Жешув (Польща) — Мілан (Італія) від 19 євро;

Бухарест (Румунія) — Барселона (Іспанія) від 15 євро;

Ясси (Румунія) — Париж (Франція) від 17 євро;

Братислава (Словаччина) — Аліканте (Іспанія) від 21 євро.

Мандрівникам варто врахувати, що в акційну вартість не входить адміністративний збір. Доступні квитки на сайті та в додатку авіакомпанії.

