Україна
Дешеві авіаквитки до Мілану та Парижу — Ryanair анонсував новий розпродаж

Дешеві авіаквитки до Мілану та Парижу — Ryanair анонсував новий розпродаж

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 12:08
Весняний розпродаж Ryanair — доступні напрямки
Літак Ryanair. Фото: Pexels

Популярний ірландський лоукостер Ryanair порадував пасажирів новою акцією на весняні рейси. Мандрівники за привабливими цінами можуть в цю неймовірну пору року відкрити для себе нові куточки світу.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на портал Dovkola Media.

Читайте також:

Новий розпродаж Ryanair

Нова пропозиція авіаперевізника — чудова можливість провести коротку відпустку в одному популярних курортів та міст Європи. 

Лоукостер попередив, що акція короткострокова та діє всього 1 день — до 18 лютого 2026 року. Вони поширюється на вильоти із 18 лютого по 30 квітня 2026 року.

Доступні акційні напрямки:

  • Варшава (Польща) — Копенгаген (Данія) від 16 євро;
  • Варшава (Польща) — Піза (Італія) від 18 євро;
  • Краків (Польща) — Болонья (Італія) від 15 євро;
  • Жешув (Польща) — Мілан (Італія) від 19 євро;
  • Бухарест (Румунія) — Барселона  (Іспанія) від 15 євро;
  • Ясси (Румунія) — Париж (Франція) від 17 євро;
  • Братислава (Словаччина) — Аліканте (Іспанія) від 21 євро.

Мандрівникам варто врахувати, що в акційну вартість не входить адміністративний збір. Доступні квитки на сайті та в додатку авіакомпанії.

Раніше ми розповідали , які дитячі іграшки лоукостер Ryanair суворо забороняє брати на борт літака. Через таку маленьку дрібницю у вас можуть виникнути серйозні проблеми в аеропорту.

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер розташував свої хаби в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
