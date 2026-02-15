Видео
Главная Транспорт Ручная кладь Ryanair 2026 — какие продукты и напитки можно брать в самолет

Ручная кладь Ryanair 2026 — какие продукты и напитки можно брать в самолет

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 21:55
Полет Ryanair — какие напитки и еду разрешается брать пассажирам в самолет
Посадка на самолет Ryanair. Фото: Pexels

Поездка на отдых за границу — это увлекательное приключение, но сама дорога может быть несколько стрессовой. Пассажирам следует знать правила авиакомпаний относительно провоза определенных предметов на борту, в частности еды и напитков, ведь из-за казалось бы привычной закуски может возникнуть ряд проблем при прохождении контроля в аэропорту.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на портал авиаперевозчика.

Читайте также:

Какую еду и напитки можно брать в самолет Ryanair

Ryanair позволяет провозить в салоне самолета алкогольные напитки с максимальным содержанием алкоголя 70%. Однако пассажирам запрещается их употреблять во время полета.

Перевозчик предупредил, что для того, чтобы предотвратить нарушение порядка во время полета, любые алкогольные напитки, приобретенные в магазине беспошлинной торговли, должны оставаться в закрытой таре и храниться в салоне самолета до прибытия пассажиров к месту назначения.

Пассажирам также разрешается брать с собой на борт собственные холодные сухие продукты и закуски — бутерброды, чипсы и печенье. Однако в самолетах Ryanair строго запрещаются горячие блюда и напитки.

В авиакомпании нет ограничений по детскому питанию, молоку, еде или воде для детей в возрасте до двух лет — их не нужно класть в прозрачный пакет, однако пассажиров просят держать их готовыми для проверки в аэропорту.

Путешественники также могут покупать горячую пищу, напитки и алкоголь во время полета.

авиарейсы правила путешествие самолеты Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
