Главная Транспорт Дешевые авиабилеты из Польши — Ryanair порадовал новой распродажей

Дешевые авиабилеты из Польши — Ryanair порадовал новой распродажей

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 12:33
Весенняя распродажа Ryanair — куда можно выгодно приобрести авибилеты
Самолет Ryanair. Фото: Pexels

Популярный ирландский лоукостер Ryanair решил порадовать пассажиров новой акцией. Предложение под названием "Błyskawiczna wyprzedaż" является краткосрочным и продлится лишь до 12 февраля 2026 года.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на портал Dovkola Media.

Читайте также:

Распродажа Ryanair

Отмечается, что такое предложение идеально для тех, кто имеет ненормированный график и может вырваться в небольшую поездку без предварительного согласования.

Вылеты в большинстве акционных рейсов из Польши, Румынии, Словакии и других стран-соседей Украины. Предложение действует на маршруты с вылетом по 30 апреля 2026 года, поэтому это прекрасная возможность насладиться весной в новой стране.

Доступные акционные направления:

  • Варшава (Польша) — Барселона (Испания) от 20 евро;
  • Краков (Польша) — Пиза (Италия) от 19 евро;
  • Жешув (Польша) — Аликанте (Испания) от 26 евро;
  • Бухарест (Румыния) — Милан (Италия) от 12 евро;
  • Клуж-Напока (Румыния) — Париж (Франция) от 20 евро;
  • Братислава (Словакия) — Афины (Греция) от 17 евро;
  • Будапешт (Венгрия) — Берлин (Германия) от 15 евро.

Стоит учесть, что в акционную стоимость не входит административный сбор. Дешевые билеты уже доступны на сайте и в приложении авиаперевозчика.

Что еще стоит знать украинцам

Ryanair позволяет без доплат брать на борт только небольшую сумку. Осенью прошлого года компания увеличила размеры ручной клади с 40 см x 20 см x 25 см до 40 см x 30 см x 20 см.

Из-за превышения размеров пассажирам может быть отказано в посадке на самолет, или путешественникам придется заплатить дополнительную сумму за багаж.

Средняя стоимость багажа 70 евро, что часто превышает стоимость билетов.

Ранее мы рассказывали, что Ryanair строго запрещает класть в ручную кладь некоторые пердметы — один из них является особенно популярным в зимний сезон. из-за нарушения правил пассажирам могут отказать в посадке.

Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. Лоукостер имеет базы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.

авиарейсы путешествие акция самолеты Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
