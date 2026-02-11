Відео
Головна Транспорт Дешеві авіаквитки з Польщі — Ryanair порадував пасажирів новим розпродажем

Дешеві авіаквитки з Польщі — Ryanair порадував пасажирів новим розпродажем

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 12:33
Весняний розпродаж Ryanair — куди можна вигідно придбати авіквитки
Літак Ryanair. Фото: Pexels

Популярний ірландський лоукостер Ryanair вирішив потішити пасажирів новою акцією. Пропозиція під назвою"Błyskawiczna wyprzedaż" є короткостроковою та триватиме лише до 12 лютого 2026 року.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на портал Dovkola Media.

Читайте також:

Розпродаж Ryanair

Зазначається, що така пропозиція ідеальна для тих, хто має ненормований графік і може вирватись у невеличку поїздку без попереднього узгодження.

Вильоти у більшості акційних рейсів з Польщі,  Румунії, Словаччини та інших країн-сусідів України. Пропозиція діє на маршрути із вильотом по 30 квітня 2026 року, тож це чудова можливість насолодитися весною у новій країні.

Доступні акційні напрямки:

  • Варшава (Польща) — Барселона (Іспанія) від 20 євро;
  • Краків (Польща) — Піза (Італія) від 19 євро;
  • Жешув (Польща) — Аліканте (Іспанія) від 26 євро;
  • Бухарест (Румунія) — Мілан (Італія) від 12 євро;
  • Клуж-Напока (Румунія) — Париж (Франція) від 20 євро;
  • Братислава (Словаччина) — Афіни (Греція) від 17 євро;
  • Будапешт (Угорщина) — Берлін (Німеччина)  від 15 євро.

Варто врахувати, що в акційну вартість не входить адміністративний збір. Дешеві квитки вже доступні на сайті та в додатку авіаперевізника.

Що ще варто знати українцям

Ryanair дозволяє без доплат брати на борт лише невелику сумку. Восени минулого року компанія збільшила розміри ручної поклажі з 40 см x 20 см x 25 см до 40 см x 30 см x 20 см.

Через перевищення розмірів пасажирам може буде відмовлено у посадці на літак, або мандрівникам доведеться сплатити додаткову суму за багаж.

Середня вартість багажу 70 євро, що часто перевищує вартість квитків.

Раніше ми розповідали, що Ryanair суворо забороняє класти в ручну поклажу деякі предмети — один із них є особливо популярним у зимовий сезон. через порушення правил пасажирам можуть відмовити у посадці. 

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.

Автор:
Анна Куделюк
Автор:
Анна Куделюк
