Весняний розпродаж Ryanair — куди можна вигідно придбати авіквитки

Популярний ірландський лоукостер Ryanair вирішив потішити пасажирів новою акцією. Пропозиція під назвою"Błyskawiczna wyprzedaż" є короткостроковою та триватиме лише до 12 лютого 2026 року.

Розпродаж Ryanair

Зазначається, що така пропозиція ідеальна для тих, хто має ненормований графік і може вирватись у невеличку поїздку без попереднього узгодження.

Вильоти у більшості акційних рейсів з Польщі, Румунії, Словаччини та інших країн-сусідів України. Пропозиція діє на маршрути із вильотом по 30 квітня 2026 року, тож це чудова можливість насолодитися весною у новій країні.

Доступні акційні напрямки:

Варшава (Польща) — Барселона (Іспанія) від 20 євро;

Краків (Польща) — Піза (Італія) від 19 євро;

Жешув (Польща) — Аліканте (Іспанія) від 26 євро;

Бухарест (Румунія) — Мілан (Італія) від 12 євро;

Клуж-Напока (Румунія) — Париж (Франція) від 20 євро;

Братислава (Словаччина) — Афіни (Греція) від 17 євро;

Будапешт (Угорщина) — Берлін (Німеччина) від 15 євро.

Варто врахувати, що в акційну вартість не входить адміністративний збір. Дешеві квитки вже доступні на сайті та в додатку авіаперевізника.

Що ще варто знати українцям

Ryanair дозволяє без доплат брати на борт лише невелику сумку. Восени минулого року компанія збільшила розміри ручної поклажі з 40 см x 20 см x 25 см до 40 см x 30 см x 20 см.

Через перевищення розмірів пасажирам може буде відмовлено у посадці на літак, або мандрівникам доведеться сплатити додаткову суму за багаж.

Середня вартість багажу 70 євро, що часто перевищує вартість квитків.

