Розвиток метро Києва — депутат Київради назвав головні умови

Люди в метро. Фото: УНІАН

У годину пік метрополітен у Києві перевантажений. Щоб покращити ситуацію, необхідно вирішити низку проблем в його роботі. Мова йде, зокрема, про дефіцит кадрів.

Про це заявив депутат Київради від "Слуги Народу" та голова бюджетної комісії Андрій Вітренко в ефірі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Розвиток метро Києва

За словами депутата, для розвитку та покращення київського метрополітену необхідно збільшення рухомого складу, навчання машиністів, ремонтників та персоналу метрополітену. Окрім того, через посилену мобілізацію, чоловічі професії необхідно опановувати жінкам.

Вітренко також звинуватив у кадровому дефіциті колишнє керівництво Київського метрополітену, яке не забезпечило бронювання звичайних працівників.

Раніше ми розповідали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.