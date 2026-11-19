Пассажиры в метро. Фото: Новини.LIVE

Большой чемодан, спортивное снаряжение или даже обычный ковер могут значительно увеличить расходы на поездку в киевском метро. Дополнительный билет придется покупать даже тем, кто имеет право на бесплатный проезд. В метро действуют ограничения на размеры вещей, которые пассажиры могут брать с собой. И если багаж окажется слишком большим, его могут вообще запретить перевозить.

Когда нужно доплачивать и сколько будет стоить поездка с багажом, рассказывает Новини.LIVE.

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Какой багаж можно перевозить бесплатно

За обычный чемодан или сумку доплачивать нужно не всегда. Все зависит от их размеров.

В киевском метро без дополнительной оплаты разрешено перевозить:

Чемоданы, сумки, контейнеры, клетки и детские самокаты, если сумма их длины, ширины и высоты составляет не более 120 см. Длинные предметы длиной до 150 см — например, удочки, карнизы, плинтусы или саженцы деревьев. Рулоны и тубусы диаметром до 10 см и длиной до 100 см. Это могут быть обои, линолеум, ковровые дорожки и подобные вещи.

Чтобы понять, придется ли платить за чемодан, достаточно сложить три его размера. Например, если высота чемодана составляет 60 см, ширина — 40 см, а глубина — 20 см, общая сумма равна 120 см. Такой багаж можно провезти бесплатно. А вот более крупный чемодан уже может потребовать отдельного билета.

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Если сумма трех измерений багажа превышает 120 см, но составляет не более 200 см, за его перевозку нужно заплатить отдельно.

Стоимость одного крупногабаритного предмета равна цене обычной поездки — 30 гривен. То есть пассажир заплатит минимум 60 гривен — за себя и за один большой чемодан.

Одному пассажиру разрешено перевозить максимум два крупногабаритных предмета. За каждый из них нужно платить отдельно. Это правило касается и льготников. Даже если человек ездит в метро бесплатно, за багаж сверх установленной нормы придется заплатить полную стоимость отдельного билета.

Какие вещи запрещено перевозить в метро

Некоторые предметы не разрешается проносить в метро. Под запрет попадают:

Багаж, у которого сумма длины, ширины и высоты превышает 200 см, за исключением чемоданов и сумок-тележек на колесах, предусмотренных правилами.

Длинные предметы длиной более 220 см.

Рулоны диаметром более 15 см и длиной более 170 см.

Крупные контейнеры и клетки, превышающие допустимые размеры.

Отдельные требования действуют в отношении велосипедов и спортивного снаряжения. Если их длина превышает 120 см, перевозить такие предметы необходимо в разобранном виде.

Все предметы должны быть надлежащим образом упакованы. Для этого можно использовать чехлы, коробки или стретч-пленку.

Как оплатить перевозку багажа

Перед проходом через турникеты сотрудник метро может проверить размеры вещей. Обычно это делают на глаз, но при необходимости багаж могут измерить.

Если чемодан превышает норму бесплатной перевозки, за него нужно внести отдельную плату. Для этого пассажир дважды оплачивает проход через турникет: сначала за себя, а затем за багаж.

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