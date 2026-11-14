Вход в станцию метро "Бокенхаймер Варте". Фото: via Reddit

Станция метро "Бокенхаймер Варте" — это важная станция метрополитена, расположенная к западу от центра немецкого Франкфурта. Её трудно не заметить, поскольку вход выглядит как трамвайный вагон, наполовину погруженный в бетонный тротуар.

Об этом пишет Atlas Obscura, передает Новини.LIVE.

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Чем уникальна станция метро "Бокенхаймер Варте"

Станция метро "Бокенхаймер Варте" расположена вдоль улицы Бокенхаймер Ландштрассе к западу от центра Франкфурта. Вход в нее находится чуть севернее Университета имени Гете.

Интересная идея проекта входа в станцию принадлежит архитектору Збигневу Петеру Пининскому. В то время местные жители были обеспокоены расширением городской транспортной сети, и любое новое строительство сопровождалось ожесточёнными дебатами и часто встречало сопротивление. Поэтому Пининский решил создать нечто такое, что могло бы вызвать улыбку на лицах мрачных немцев.

Вдохновленный творчеством бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта, Пининский спроектировал вход в метро, который выглядел как старый трамвайный вагон, врезавшийся в тротуар. Местные власти дали зелёный свет его уникальной идее, и станция была открыта в 1986 году вместе с уровнями B и C станции метро.

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Местные жители по-прежнему жаловались на постоянно расширяющуюся транспортную сеть, но уже было трудно не улыбнуться хотя бы немного, проходя мимо «Бокенхаймер Варте».

Когда в 2001 году станция претерпела значительное расширение, вход можно было бы перенести или перепроектировать. Однако его оставили без изменений, и уникальный дизайн "Бокенхаймер Варте" удивляет многих прохожих и туристов.

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