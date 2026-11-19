Пасажири у метро. Фото: Новини.LIVE

Велика валіза, спортивне спорядження чи навіть звичайний килим можуть помітно збільшити витрати на поїздку в київському метро. Додатковий квиток доведеться купувати навіть тим, хто має право на безкоштовний проїзд. У підземці діють обмеження на розміри речей, які пасажири можуть брати із собою. І якщо багаж виявиться завеликим, його можуть взагалі заборонити перевозити.

Коли потрібно доплачувати та скільки коштуватиме поїздка з багажем, розповідає Новини.LIVE.

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Який багаж можна перевозити безкоштовно

За звичайну валізу чи сумку доплачувати потрібно не завжди. Усе залежить від її розмірів.

У метро Києва без додаткової оплати дозволено перевозити:

Валізи, сумки, контейнери, клітки та дитячі самокати, якщо сума їхньої довжини, ширини й висоти становить не більше 120 см. Довгі предмети завдовжки до 150 см — наприклад, вудки, карнизи, плінтуси або саджанці дерев. Рулони та тубуси діаметром до 10 см і завдовжки до 100 см. Це можуть бути шпалери, лінолеум, килимові доріжки та подібні речі.

Щоб зрозуміти, чи доведеться платити за валізу, достатньо скласти три її розміри. Наприклад, якщо висота валізи становить 60 см, ширина — 40 см, а глибина — 20 см, загальна сума дорівнює 120 см. Такий багаж можна провезти безкоштовно. А ось більша валіза вже може потребувати окремого квитка.

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Скільки коштує перевезення великої валізи

Якщо сума трьох вимірів багажу перевищує 120 см, але становить не більше 200 см, за його перевезення потрібно заплатити окремо.

Вартість одного великогабаритного предмета дорівнює ціні звичайної поїздки — 30 гривень. Тобто пасажир заплатить мінімум 60 гривень — за себе та одну велику валізу.

Одному пасажиру дозволено перевозити максимум два великогабаритні предмети. За кожен із них потрібно платити окремо. Це правило стосується і пільговиків. Навіть якщо людина їздить у метро безкоштовно, за багаж понад установлену норму доведеться заплатити повну вартість окремого квитка.

Які речі заборонено перевозити в метро

Деякі предмети не дозволять пронести в підземку. Під заборону потрапляють:

Багаж, у якого сума довжини, ширини та висоти перевищує 200 см, за передбаченими правилами винятками для валіз і сумок-візків на колесах.

Довгі предмети завдовжки понад 220 см.

Рулони діаметром понад 15 см і завдовжки більш як 170 см.

Великі контейнери та клітки, які перевищують дозволені розміри.

Окремі вимоги діють для велосипедів і спортивного спорядження. Якщо їхня довжина перевищує 120 см, перевозити такі речі потрібно в розібраному вигляді.

Усі предмети мають бути належно запаковані. Для цього можна використовувати чохли, коробки або стрейч-плівку.

Як оплатити перевезення багажу

Перед проходом через турнікети працівник метро може перевірити розміри речей. Зазвичай це роблять на око, але за потреби багаж можуть виміряти.

Якщо валіза перевищує норму безкоштовного перевезення, за неї потрібно внести окрему оплату. Для цього пасажир двічі оплачує прохід через турнікет: спочатку за себе, а потім за багаж.

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