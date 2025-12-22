Магазин утерянных чемоданов в США — какие уникальные вещи забыли пассажиры в аэропортах

Магазин утерянных чемоданов в США Unclaimed Baggage. Фото: instagram.com/unclaimedbag/

Ежегодно миллионы чемоданов теряются по всему миру. В частности, в 2024 году было потеряно 33,4 млн единиц багажа. В США есть уникальный магазин, где хранятся утерянные вещи, которые так и не нашли своих владельцев.

Магазин потерянных чемоданов в США

В городе Скотсборо, штат Алабама, находится единственный в США магазин потерянного багажа под названием Unclaimed Baggage. Он открылся в 1970 году, когда Дойл Оуэнс, воспользовавшись одолженным пикапом и займом в размере 300 долларов, приобрел свою первую партию невостребованного багажа от автобусной компании Trailways Bus Line в Вашингтоне.

Сначала магазин работал только два дня в неделю, но после того, как Дойл заключил контракт с авиакомпанией Eastern Airlines, он стал настолько популярным, что начал работать круглосуточно.

К 1995 году сын Дойла, Брайан, и его жена Шарон переняли бизнес и расширили магазин. В частности, они открыли кафе и Музей найденных сокровищ. В кафе можно перекусить сэндвичами, салатами, кофе и сладкими лакомствами.

Среди необычных экспонатов Музей найденных сокровищ - медвежья шкура, засыпанная солью, египетская погребальная маска и живая гремучая змея.

Ежегодно магазин посещает более миллиона человек, а его ассортимент пополняется на около 7 000 вещей ежедневно. Все найденные вещи в хорошем состоянии можно приобрести в онлайн-магазине Unclaimed Baggage.

За всю историю существования магазина здесь было найдено три сумки Birkin и мужские платиновые президентские часы Rolex, которые были проданы за 32 000 долларов.

